Tsygankov, el motor invisible del Girona

En el fútbol moderno, el juego es solo una de las piezas para valorar el buen hacer de un jugador, y es que las estadísticas juegan un papel fundamental. En este sentido, el análisis del rendimiento físico es una de esas métricas que dicen mucho de la implicación de un jugador en el partido y de su rol táctico en el equipo.

En el caso del Girona, esta segunda vuelta ha marcado una dinámica positiva que cada día acerca un poco más al objetivo actual del club: conseguir la salvación matemática. En este contexto, los informes técnicos comprendidos entre las jornadas 16 y 28 de LaLiga han revelado una conclusión clara: Viktor Tsygankov se ha consolidado como el futbolista con mayor capacidad de sacrificio físico de la plantilla. Sus registros, habitualmente asociados a mediocentros defensivos o laterales de largo recorrido, dibujan el perfil de un atacante que sostiene una parte fundamental del equilibrio del equipo.

El dato más llamativo aparece en la jornada 24 frente al FC Barcelona. En ese encuentro, el internacional ucraniano recorrió 12.493 metros, la distancia más alta de todo el partido entre jugadores de campo. La cifra adquiere mayor relevancia al superar el volumen de carrera de especialistas defensivos, incluidos centrales y laterales, lo que evidencia su implicación constante en todas las fases del juego.

Pero el despliegue de Tsygankov no se limita a kilómetros acumulados. Su impacto se aprecia especialmente en métricas de alta exigencia metabólica. En la jornada 26 frente al RC Celta de Vigo alcanzó 2.932 metros de High Metabolic Load Distance (HMLD), un indicador que mide el gasto energético real derivado de aceleraciones, frenadas y desplazamientos a alta velocidad. Esta variable se considera una de las más precisas para evaluar la intensidad real del esfuerzo, y sitúa al extremo en la élite física del vestuario rojiblanco.

El compromiso defensivo del atacante también queda reflejado en las deceleraciones de alta intensidad, una métrica clave para analizar la presión tras pérdida y el cierre de espacios. En ese mismo partido de la jornada 26 en Montilivi ante los celestes registró 78 acciones de frenado brusco, un pico de actividad que revela su constante participación en el repliegue y la recuperación del balón.

Al comparar sus registros con los de la línea defensiva del Girona, el contraste resulta significativo. Jugadores como Vitor Reis, Hugo Rincón o Daley Blind mantienen valores competitivos en carga de trabajo, pero los informes físicos muestran que Tsygankov supera de forma sistemática su volumen de metros recorridos y su carga metabólica en varios encuentros del tramo analizado.

Más allá de la estadística, estos datos describen una pieza táctica de enorme valor. En el sistema del Girona, el extremo ucraniano no solo aporta desequilibrio ofensivo, sino que actúa como un mecanismo de compensación defensiva, sosteniendo la presión tras pérdida y contribuyendo a cerrar transiciones rivales.

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En una plantilla reconocida por su propuesta ofensiva, el rendimiento físico de Tsygankov revela una realidad menos visible pero decisiva: el extremo que desequilibra en ataque es también uno de los futbolistas que más trabajo oscuro realiza cuando el balón cambia de dueño. Un perfil híbrido que, jornada tras jornada, explica parte del equilibrio competitivo del Girona y su buen hacer en esta segunda parte de la temporada.