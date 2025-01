Tsygankov, el 'fichaje' para estrenar 2025 por todo lo alto

El 2025 del Girona empieza esta tarde en Mendizorrotza. Primer partido del año y último de la primera vuelta para los de Míchel que, de sumar tres puntos, cerrarían la mitad del curso con unas cifras de notable - ocho victorias, cuatro empates y siete derrotas -, pese a los constantes contratiempos que han ido sufriendo por el camino. Un duelo vibrante, ante un equipo que recientemente cambió de entrenador y que quiere alejarse cuanto antes del descenso, muy marcado por la incógnita con Asprilla y, sobre todo, por la ruptura de la operación de la salida de Pau López al Lens.

Al Girona le viene un enero 'intensito'. Desplazamiento a Mendizorrotza, visita del Sevilla, viaje a Milán y a Vallecas y, como guinda, pondrá fin al primer mes del año con otra noche histórica, pues el Arsenal jugará en Montilivi. Cabe ir 'piano a piano' y poner el foco en el duelo ante un Deportivo Alavés que prácticamente se juega la vida y necesita evadir un descenso que tan solo tiene a dos puntos.

No conoce la victoria desde el pasado 1 de noviembre de 2024, cuando ganó por la mínima al Mallorca en casa. Encadena cinco empates (si incluimos la derrota en penaltis ante la Deportiva Minera) y tuvo, como el Girona, tiempo de sobra para preparar la cita al caer eliminado de la Copa del Rey en Segunda Ronda.

Girona - Alavés / JAVI FERRANDIZ

TRES BAJAS PARA MÍCHEL

La expedición blanc-i-vermella viajó prácticamente al completo, pues Míchel tan solo lamentó las bajas de Bojan Miovski, Portu y Yaser Asprilla. Sorprendía la situación del colombiano, que se había reincorporado más tarde que sus compañeros tras el parón navideño y no le veía en las sesiones de entrenamiento. Por lo visto, primero había tenido problemas con su visado y, segundo, sufría molestias en el tobillo.

Yaser Asprilla, apuesta de presente y de futuro en el Girona / X

"Yaser llevaba cuatro partidos infiltrado para jugar, preferimos que se recupere bien. Volverá pronto, hizo trabajo con el equipo, como Portu", detalló Míchel en rueda de prensa. El nombre propio, sin embargo, de la previa fue un Pau López que, por ahora, se queda en Girona.

UN ALAVÉS PODEROSO EN CASA

El cuadro babazorro suele hacerse muy fuerte cuando juega en casa, pues tan solo lleva concedidas dos derrotas en todo el curso, además de tres empates. Y, Coudet, habrá podido trabajar su idea, con Kike García como principal referencia ofensiva, capaz de generar mucho a sus compañeros.

Míchel recibió el mejor 'fichaje' invernal, un Viktor Tsygankov que desafortunadamente lleva más tiempo en la enfermería que en el césped, y que apunta a ser importantísimo en este tramo de temporada.

Viktor Tsygankov volvió a sacar a relucir su original celebración en Montilivi / @gironaFC

En cuanto al once, no se esperan demasiadas modificaciones respecto al último duelo ante el Valladolid, pues presumiblemente regresará al once Oriol Romeu tras cumplir sanción y podría partir Yangel de inicio para que van de Beek, o Miguel, adelanten su posición.

ALINEACIONES PROBABLES

Alavés: Owono; Tenaglia, Mouriño, Abqar, Diarra; Joan Jordán, Antonio Blanco; Carlos Vicente, Guridi, Carlos Martín; Kike García

Girona: Gazzaniga; Arnau, David López, Blind, Krejci, Miguel; Oriol Romeu, Yangel Herrera, van de Beek; Bryan Gil, Abel Ruiz

Árbitro: Busquets Ferrer (C. Balear)

Estadio: Mendizorrotza

Hora: 14:00H