De la tripleta ucraniana a la hora de juego de Abel Ruiz

Parecía que la noche en Inca acabaría con la tercera sorpresa inesperada en los últimos cuatro años en la Copa del Rey, tras lo vivido contra el Cacereño y el Logroñés. Los ucranianos del Girona, sin embargo, lo evitaron: Krapyvtsov, en su regreso al once desde aquel 5-0 en Villarreal en la jornada dos, cuando todo ardía; Tsygankov, con su primer gol de la temporada; y Vanat, con una delicadeza en el inicio de la segunda parte de una prórroga que no ayudará para el partido del viernes en Getafe. Los gerundenses sufrieron lo indecible ante un equipo de Tercera RFEF.

La experiencia tuvo algunas cosas positivas, pese al susto. Abel Ruiz debutó esta temporada tras su lesión en verano. Jugó 66 minutos y, especialmente en la primera parte, se mostró muy activo, con ganas de recuperar buenas sensaciones. Tuvo hasta seis intervenciones de peligro en 25 minutos. De hecho, tuvo la sentencia con un remate al palo al borde del descanso. Ruiz se movió por derecha e izquierda, combinando también por el centro, sobre todo con Portu y Stuani. En la segunda parte no apareció tanto y terminó siendo reemplazado por Bryan Gil, otro de los destacados.

Posiblemente, la mejor noticia fue el rendimiento de los revulsivos elegidos por Míchel. El mencionado Bryan, además de los goleadores ucranianos y Lemar, ofrecieron un buen nivel. El francés fue el origen de la jugada del gol de Tsygankov, bien asistido por Vanat. El delantero, que anotó el tercer gol de la temporada, se mantiene empatado con Stuani como máximo goleador del Girona en partido oficial.

Salguero, uno más en la lista

El técnico de Vallecas hizo debutar al defensa del Girona B Antonio Salguero, que llegó al club en verano procedente del Xerez por 25.000 euros. Salguero no se complicó en las acciones que disputó y completó los 120 minutos.

El único jugador que repitió titularidad respecto al duelo contra el Oviedo fue Vitor Reis, que sumó una hora más a sus piernas. Los colombianos Yáser Asprilla y Jhon Solís, por cierto, volvieron a desaprovechar una nueva oportunidad para ganarse la confianza del equipo.