Tres penaltis y una gran crisis: las historias de los Girona-Athletic en Montilivi

Los Girona-Athletic Club en Montilivi han dejado algunas historias impactantes en la memoria de los aficionados rojiblancos. Desde los tres penaltis detenidos por Paulo Gazzaniga la temporada pasada, hasta la primera derrota del tramo final del curso 2018-19 que dio pie a un descenso dramático, pasando por el gol de Iván Martín tras la grave lesión sufrida durante el ascenso en Tenerife, los enfrentamientos entre ambos equipos no han dejado indiferente a nadie. El del sábado será el sexto partido en el estadio y el balance sonríe claramente a favor de los gerundenses: tres victorias, un empate y una sola derrota son los precedentes.

Paulo Gazzaniga fue el gran protagonista del último Girona-Athletic, resuelto gracias a los tres lanzamientos desde los once metros que salvó el portero argentino. Fue como un milagro. O como tres, claro. El primero llegó en el minuto 28 y lo lanzó Berenguer; el segundo fue en el minuto 56 y lo intentó Iñaki Williams; el tercero fue consecuencia de la repetición del segundo, y lo probó Ander Herrera. Los tres cayeron en la trampa de Gazzaniga, que cuatro días antes ya había detenido otro penalti contra el Feyenoord en la Liga de Campeones.

Su actuación fue la chispa que encendió un partido decidido en el minuto 99 con otro penalti, esta vez marcado por Cristhian Stuani. Montilivi también vio un gol curioso aquel día, el anotado por Asprilla. Un tanto prácticamente involuntario, porque en realidad buscaba un centro hacia Miguel Gutiérrez, que, en fuera de juego, dejó pasar el balón. Padilla reaccionó tarde y la pelota acabó en el fondo de la portería.

La protección de Ziganda

La victoria del Girona ha sido el denominador común de las visitas del Athletic al estadio. Ya en la primera, en la lejana temporada 2017-18, los de Pablo Machín arrollaron al conjunto entonces dirigido por Cuco Ziganda, que incluso se adaptó y cambió el sistema buscando protegerse ante un equipo, el rojiblanco, considerado la revelación de Primera División.

El 3-5-2 del técnico soriano causó sensación en su estreno en la élite. Fue una revolución que ni el propio vestuario esperaba que saliera tan bien. Aquel día, la victoria fue por 2-0, con un doblete de Stuani, que acabaría el año con 21 goles.

Un gol emotivo

La otra victoria local llegó en el curso del regreso a Primera, ya con Míchel en el banquillo, en noviembre de 2022. La hizo especial Iván Martín, que volvía a los terrenos de juego tras su grave lesión en Tenerife, sufrida más de cuatro meses antes.

El bilbaíno saltó al campo en el minuto 66 y marcaría en el 75, tras un contraataque letal, ampliando un marcador que había abierto David López. El partido acabaría 2-1 y todos abrazarían a Iván Martín, emocionado por su acción. Mantendría la inspiración en la jornada siguiente, marcando también en la visita del Girona a Elche. Un año después, en el del “súper Girona” que acabaría tercero en LaLiga, el Athletic sacaría un empate a 1 en su visita. Fue uno de los cuatro partidos en el estadio en los que los de Míchel no confirmaron los tres puntos.

La gran crisis de 2019

El 29 de marzo de 2019, a media tarde, nadie imaginaba que el Girona de Eusebio Sacristán acabaría el año en el pozo de Segunda División. Faltaban pocas horas para empezar la jornada 29, los gerundenses tenían 34 puntos y contaban con un margen de nueve respecto al descenso. La caída parecía impensable, pero se convirtió en realidad.

Noticias relacionadas

Aún menos cuando Stuani adelantó a los rojiblancos, que en la segunda parte retrocedieron y vieron cómo se les daba la vuelta al marcador. Entonces llegó la gran crisis, sin precedentes, que fue asustando y encogiendo progresivamente al vestuario y provocó nueve derrotas en las diez últimas jornadas. Hay quienes todavía tienen pesadillas de aquellos meses.