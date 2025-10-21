Tres finales que marcarán el rumbo

El Girona es el colista de Primera División. La cruel derrota en el Lluís Companys y el empate in extremis de la Real Sociedad en Balaídos devolvió a los de Míchel la condición de farolillo rojo. Las sensaciones mostradas ante el FC Barcelona, sin embargo, invitan al optimismo. El equipo compitió de principio a fin - el único pero fue la desconexión en el gol de Araujo -, estuvo compacto, fue valiente con balón y dominó las transiciones a la perfección.

Tiene una asignatura pendiente: afinar la puntería. No se puede perdonar tanto ante un coloso como el Barça. Y eso que los atacantes cuadraron bien los 'timings' en sus desmarques para no entrar en fuera de juego y los pasadores filtraron buenos balones a la espalda de la adelantada línea defensiva de los de Hansi Flick.

Joel Roca insistió y fue un peligro constante por banda izquierda, Bryan Gil está poco a poco recuperando su característica explosividad, Portu tiró de orgullo y corazón y, Vanat - pese a no tener su día en Montjuïc - es el delantero que andaba buscando Míchel. Asimismo, volvió a enfundarse la camiseta 'blanc-i-vermella' un Tsygankov prácticamente inédito este curso y de quien se espera un paso adelante.

Montilivi, clave

Regresará Iván Martín tras cumplir sanción y está por ver si Ounahi está en condiciones óptimas de competir este fin de semana. Pero lo cierto es que al Girona le viene ahora un tramo de calendario decisivo: Oviedo, Getafe y Alavés. Dos de ellos, el primero y el último, son en Montilivi.

Rivales directos. Sobre todo en el caso de un Real Oviedo que visita este sábado el feudo 'gironí' y tiene los mismos puntos (6) que los de Míchel en su casillero. La afición respondió a las mil maravillas en el triunfo ante el Valencia e impulsó al equipo en un tramo final agónico, marcado por la expulsión de Iván. Y, si está a la altura de la cita, el Girona tendrá mucho terreno ganado.

Míchel Sánchez, durante su partido 190 a cargo del Girona ante el FC Barcelona en Montjuïc / EFE

Tras el debut en la Copa del Rey ante el Constància que se disputará el próximo martes 28 de octubre, ese mismo viernes, el 31, visitarán el siempre difícil Coliseum para medirse al Getafe de Bordalás. Y el sábado 8 de noviembre tendrá lugar el último compromiso previo al parón de noviembre ante un Alavés que, como el cuadro azulón, se mantiene en la zona media de la tabla. Es el momento.