Tranquilidad con Yangel Herrera

Tras un inicio algo dubitativo, el Girona fue capaz de poner fin a todo el ruido que se había generado a su entorno sumando seis puntos importantísimos ante Osasuna y Sevilla. De menos a más, y con todavía mucho margen de mejora, el proyecto de Míchel ya carbura y está volviendo a dar alegrías a la afición.

Todo parecía ir sobre ruedas. Dos porterías a cero consecutivas, los nuevos - sobre todo Bryan, Francés y Abel - estaban ofreciendo grandes prestaciones, Blind seguía siendo el líder de la zaga o los Tsygankov, Iván y Yangel demostraban por qué eran tan necesarias sus figuras en la plantilla. Y los que estaban 'tocados' ya están listos para empezar a tener rodaje.

Ahora bien, el comunicado sobre la lesión de Yangel Herrera causó algo de preocupación entre los aficionados 'gironins'. Sufre unas molestias en el aductor izquierdo que le obligaron a no poder concentrarse con Venezuela para disputar los dos compromisos que tienen por delante en este parón ante Bolivia y Uruguay.

Tuvo que ser sustituido al descanso en en Sánchez-Pizjuán y, pese a que Míchel puntualizó que se trataba de una cuestión de cansancio por la acumulación de minutos, las molestias que sufre son lo suficientemente importantes como para que no pueda unirse a la 'Vinotinto'.

UNA BAJA 'CASI' IRREMPLAZABLE

La parte positiva de todo ello, sin embargo, es que el contratiempo ocurría en el momento ideal. Esta primera ventana internacional le daría tiempo a él en su recuperación y a Míchel algo de aire para pensar en cómo solucionar su baja. Y es que la de Yangel es una de esas ausencias que se nota, y se notó todos aquellos partidos que no estuvo presente por lesión.

Míchel tuvo que vérselas y deseárselas para sustituir a un futbolista prácticamente insustituible. ¿Y cuál fue el remedio? Retrasar a Iván y emparejarlo con Aleix. Un 'experimiento' que no salió demasiado bien, ya que el Girona perdió músculo en la medular, dado que el 'vinotinto' es un futbolista dominante en el apartado físico.

Yangel Herrera e Iván Martín son los únicos supervivientes - además de Jhon Solís - en el centro del campo / @ivanmartinn7

En el comunicado, el club expresaba que se le realizarían más pruebas. Por lo tanto, no se conoce todavía el alcance de su lesión ni se sabe el tiempo que podría estar de baja. Sin embargo, tal y como pudo confirmar SPORT con fuentes cercanas al jugador, en principio estará disponible para el partido ante el FC Barcelona del próximo 15 de septiembre.

Asimismo, tenía una enorme ilusión por jugar con su selección, pero los médicos del club le dijeron que no puede viajar para prevenir y para que la lesión no vaya a más. Por ello, estará unos diez días de baja y podrá recuperarse durante estos días de parón internacional. Aunque en Venezuela se haya proliferado una falsa creencia sobre que Yangel no viajaba con su selección porque no quería ir.

El centrocampista venezolano es imprescindible para Míchel / @yangelh_8

Como decíamos, el venezolano es una pieza clave para Míchel. Su ventaja en los duelos aéreos y en los balones divididos, su intensidad y capacidad de abarcar mucho terreno, suman muchísimo al equipo. Ahora bien, no tiene demasiada suerte con las lesiones. El curso pasado se perdió hasta nueve partidos - siete por lesión, uno por precaución y otro por sanción -, y el club espera que en la presente campaña no acabe muy lastrado por ellas.