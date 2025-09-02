La traca final no oculta las dos carencias del Girona

¿Da para el aprobado raspado? 25 fichas ocupadas. Nueve altas (10 con Joel Roca) y 14 bajas. 50 millones ingresados. 30 invertidos. Y un beneficio neto de unos 20 millones para las arcas 'gironines'. Muchos movimientos y la cuenta bancaria en positivo. Hasta aquí, todo correcto. Pero lo cierto es que la gran mayoría de las operaciones no se dieron hasta la recta final del mercado. La inactividad de los primeros meses de verano - en total contraste con los de 2024 - crispó a una afición que llegó a ver como su club se quedaba a años luz de los demás equipos de LaLiga. Y es que, el primer fichaje para la 25/26, Hugo Rincón (cedido por el Athletic) no se oficializó hasta el 29 de julio. Cuando Ladislav Krejci, primera cara nueva de la 24/25, se anunció mes y medio antes, el 14 de junio de 2024.

Precedente

No es que la dirección deportiva no estuviese avisada. Más bien al contrario. Se le había otorgado una segunda oportunidad para, tras rozar el descenso a LaLiga Hypermotion, poder planificar la próxima temporada con el suficiente margen como para cubrir todas aquellas carencias que tanto habían lastrado al equipo en un curso tan histórico como complejo. No se buscó a un sustituto de garantías de Ladislav Krejci, que dejó muchos billetes en las arcas 'gironines' pero formaba parte de la columna vertebral de Míchel. O a un lateral izquierdo que pudiese actuar como reemplazo de Àlex Moreno. Una demarcación que - como ya le tocó vivir a Miguel Gutiérrez - lleva varias temporadas sin recambio en el banquillo.

Àlex Moreno, en su presentación con el Girona / @gironaFC

Vitor Reis fue el único 'obsequio' por parte del City Group. Ni Claudio Echeverri ni Sverre Nypan, que fueron prestados a Leverkusen y Middlesbrough, respectivamente. El Manchester City pagó 35 millones por el brasileño en invierno y necesita continuidad para marcar diferencias en el eje de la zaga. En la que formará junto a Daley Blind y/o David López. Además de un Alejandro Francés bastante inédito este curso y cuya posición natural es la de central. Y un perfil como el de Hugo Rincón, compatible con Arnau, viene bien para aportar ida y vuelta en el carril derecho.

La pieza que falta en el puzle

La posición de un mediocentro organizador quedó huérfana tras la marcha de Aleix García al Bayer Leverkusen y no fue cubierta hasta enero, cuando Arthur Melo llegó prestado por la Juventus. Y, más allá de sopesar la incorporación permanente del brasileño, no sonaron nombres de futbolistas que cumplieran con dichos requisitos.

Witsel ante el Sevilla / Siu Wu

Transcurrieron los meses y sí, llegaron centrocampistas como Thomas Lemar, Axel Witsel o Azzedine Ounahi, pero ninguno de ellos venía para, a priori, ser el director de orquesta del Girona. Una función que, si no desempeña el belga, que en el Atlético de Madrid jugó de central, deberá asumir, presumiblemente, Iván Martín. Un futbolista de tres cuartos de cancha como Lemar, Ounahi, van de Beek o Asprilla. Por lo que habrá que ver quién da un paso adelante para organizar y mover a un equipo cuya filosofía se basa en el dominio y control de la posesión del balón.

Míchel perdió a Yangel Herrera, seguramente el mejor jugador de la 24/25, que hizo las maletas rumbo a San Sebastián. Y dejó clara su postura a escasos días del cierre de mercado. Pero vio como uno de sus grandes deseos se hizo realidad: Azzedine Ounahi. Un '8' que debe aportar talento y creatividad en la construcción. Y que puede formar una sociedad interesante con Lemar.

Azzedine Ounahi, nuevo jugador del Girona / Girona FC

Gran apuesta

Y llegamos a la parcela ofensiva. Que sufrió constantes modificaciones a lo largo de estos últimos meses. Joel Roca, inscrito ya con dorsal ('3') de primer equipo y cuyo inicio de liga fue ilusionante, sumó desquilibrio a una banda izquierda que, prácticamente sobre la bocina, dio la bienvenida a un 'viejo conocido' como Bryan Gil.

En la derecha figura el, a priori titular, Viktor Tsygankov y Yaser Asprilla. Y en la punta del ataque fue Vladyslav Vanat, fichaje estratégico para el proyecto e inversión más importante, quien sustituyó a un Bojan Miovski que mudó al Rangers tras un rendimiento que dejó mucho que desear.

Incógnita en la portería

El último en llegar fue Dominik Livakovic. Guardameta que no entraba en los planes de la dirección deportiva hasta la inoportuna lesión de un Juan Carlos que pasó exitosamente por quirófano. Internacional croata de 30 años con un 'background' que ilusiona y que apunta a competirle (y arrebatarle) la titularidad a Paulo Gazzaniga.