Toque de atención de Míchel: "Ganar al Barça está muy bien, pero después hay que seguir con la misma mentalidad"

El Girona afronta este sábado un trascendental encuentro en el Ciutat de València que puede definir el futuro del club en lo que resta de temporada. Los rojiblancos visitan a un Levante también necesitado de puntos y que ya goleó a los de Míchel en la primera vuelta. Ese partido no sirve como referencia, en palabras del técnico madrileño, pero no se fían los catalanes de un cuadro granota que quiere aprovecharse de la falta de contundencia defensiva que arrastra el Girona desde la victoria ante el FC Barcelona.

Espera el madrileño "un partido difícil, complicado, como todos", pese a enfrentarse al decimonoveno clasificado de LaLiga: "En esta categoría todo el mundo está para luchar cada partido. Necesitas tu mejor versión siempre. No hay similitud con el Real Oviedo, sino con cualquier rival. Necesito que el equipo esté concentrado, que mire hacia delante, que sea capaz de jugar en campo rival y hacer una muy buena presión tras la pérdida del balón, ser capaces de dominar el juego en defensa y al espacio".

Sabe Míchel que el Girona todavía debe mirar por los retrovisores, para seguir aumentando la distancia con la zona de descenso: "Es un partido de máxima necesidad porque estamos lejos de donde queremos llegar, que es a la salvación para continuar en Primera División. El reto es difícil y complicado para todos, estamos todos en la misma situación, 10-12 equipos, y necesitamos ser capaces de sumar poco a poco para estar más cerca de nuestro objetivo".

Objetivo: 42 puntos

¿Y cuál es ese objetivo? Los 42 puntos: "Pienso que con 42 ya no necesitamos más que mirarnos a nosotros mismos. No hay partidos de clasificación ni rivales directos. El Levante no es un rival directo nuestro, es un rival de nuestra liga, pero como todo el mundo necesitamos llegar a la puntuación".

Se enfrenta el Girona a un conjunto granota que ya le goleó en el partido de la primera vuelta disputado en Montilivi, un 0-4 que hizo mucho daño a Míchel, pero que no sirve como referencia. "No hay sentimiento de revancha. La sensación es que en ese partido pasaron muchas cosas y fue hace mucho. Es un partido más, queremos ganar porque necesitamos los puntos. Ese partido no lo he analizado, porque hay muchas diferencias en los dos equipos, ellos han cambiado de entrenador y nuestra situación es muy diferente", dijo el madrileño al respecto.

No podrá contar en esta ocasión ni con Alex Moreno ni con Bryan Gil. El técnico rojiblanco, en rueda de prensa, aseguró que "Álex Moreno sigue muy justo para llegar al partido" y "necesita un poco más de tiempo", además de confirmar también la baja de Bryan Gil: "Se ha resbalado en el entrenamiento, se ha hecho daño en la rodilla y ahora le harán pruebas. Está descartado porque tiene molestias, pero ha sido muy mala suerte".

El toque de atención

El preparador del Girona, además, pidió al equipo una mejora, sobre todo en el aspecto defensivo: "Tenemos que mejorar, porque en este 2026 hemos hecho muchas cosas bien hasta el partido del Barça en defensa, pero luego en los dos últimos encuentros pienso que hemos estado un poco por debajo de esa sensación de fortaleza en defensa".

"Hemos recibido cuatro goles y pienso que en los cuatro hemos podido hacer mejor las cosas. Y eso es un toque de atención para nosotros porque ganar al Barça está muy bien, pero después tenemos que continuar con la misma mentalidad de trabajar juntos en defensa. Y por eso tengo que decir a los jugadores que necesitamos trabajar y entender el juego como lo hemos hecho hasta el Barça", insistió Míchel.