Ter Stegen no volverá al Barça y podría pasar por el quirófano

El fútbol le ha mostrado su cara más cruel a Marc-André ter Stegen. El portero alemán, cedido al Girona en este mercado invernal en busca de los minutos que no encontraba en el FC Barcelona, ve ahora truncadas sus aspiraciones por una lesión. Una rotura en el isquiotibial, con posible afectación al tendón, pone en duda sus opciones de representar a Alemania en el próximo Mundial, que ahora parecen prácticamente remotas. La lesión, sufrida ante el Real Oviedo en apenas su segundo partido con el Girona, podría incluso obligarle a pasar por el quirófano, complicando aún más su recuperación.

Así lo confirmó el propio Girona con un comunicado médico oficial que hizo saltar todas las alarmas a media mañana de este lunes. “Marc-André ter Stegen presenta una lesión en el isquiotibial izquierdo, producida durante el partido del sábado contra el Oviedo. El jugador se someterá a pruebas médicas complementarias para acabar de determinar el diagnóstico y establecer el pronóstico”, rezaba el mensaje.

En el peor de los escenarios, Ter Stegen podría permanecer hasta cuatro meses fuera de los terrenos de juego, lo que prácticamente condenaría su temporada. De confirmarse la gravedad de la lesión, el Girona podría incluso tramitar la baja federativa por lesión de larga duración, abriendo así la posibilidad de incorporar un nuevo guardameta.

Cabe recordar que el club rojiblanco ya se lanzó al mercado con urgencia para reforzar la portería, quedando como únicas opciones Paulo Gazzaniga y Vladyslav Krapvystov tras la marcha de Dominik Livakovic al Fenerbahçe.

A sus 33 años, la etapa de Ter Stegen en el Girona habría sido excesivamente fugaz, más de lo que posiblemente hubiera gustado a todas las partes. La cesión del meta alemán al Girona ayudaba a los culés a liberar parte de su elevada ficha, al jugador a tener minutos para intentar convencer a Julian Nagelsmann de formar parte de la Mannschaft de cara al Mundial, y al Girona a reforzar la portería con un portero de élite que pudiera ofrecer rendimiento inmediato. Pero ahora todo se ha venido abajo con este contratiempo, aunque el club gironí no se plantea cortar la actual cesión.

Marc-Andre ter Stegen of Girona FC looks on during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Girona FC and Getafe CF at Montilivi stadium on January 26, 2026 in Girona, Spain. AFP7 26/01/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Javier Borrego / AFP7 / Europa Press;2026;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;Girona FC v Getafe CF - LaLiga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Uno de los mejores porteros de la historia del Barça, Ter Stegen aterrizó en la capital catalana en el verano de 2014, procedente del Borussia Mönchengladbach. Tras 423 partidos y 19 títulos, el portero de 33 años dio el primer paso de lo que parecía una marcha anticipada del conjunto culé al firmar por el Girona, pero solo ha podido defender en dos ocasiones al equipo que dirige Míchel, que no dudó en darle la titularidad por delante de Gazzaniga a la primera oportunidad que tuvo.

Debutó el pasado 26 de enero contra el Getafe en Montilivi, donde fue determinante salvando un mano a mano en los minutos finales del choque para sumar un punto (1-1), y repitió titularidad contra el Real Oviedo en el Carlos Tartiere, aunque poco pudo hacer en el único gol del partido, el de Ilyas Chaira, para evitar que su equipo cayera ante el colista de LaLiga (1-0).

Noticias relacionadas

Ese duelo puede ser el último que disputaría con el Girona. La lesión sufrida en el isquiotibial durante aquel encuentro provocó su ausencia en el entrenamiento de recuperación del domingo y este lunes se confirmó la desgracia con la gravedad de la misma.