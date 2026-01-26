Ter Stegen, el último 'favor' del Barça al Girona

Marc-André ter Stegen es futbolista del Girona. Sí, como leen. Ter Stegen y Girona en una misma frase se hubiese entendido como una utopía hace unos años -, pero el fútbol es un deporte tan maravilloso como imprevisible y es capaz de brindarnos movimientos como este. El guardameta germano, eso sí, no es el primer culé en vivir un 'erasmus' en Montilivi... y podría no ser el último.

A este ritmo, podríamos casi equipararlo al puente aéreo Mánchester-Girona. Desde 2017, más de una docena de futbolistas propiedad del City Group cambiaron el lluvioso Mánchester por el encanto de Girona - además de la Costa Brava -: Douglas Luiz, Yangel Herrera, Aleix Garcia, Yan Couto, Savinho... y Vitor Reis y Claudio Echeverri, los últimos en probarlo.

Un préstamo hecho a medida

Lo cierto es que a MATS le salió todo a pedir de boca. Consciente del ostracismo que estaba viviendo en la capital catalana, siendo su suplencia ante el Racing de Santander el punto de inflexión, tomó la decisión de salir cedido al Girona hasta final de temporada. Dio un paso al lado ante la descomunal irrupción de Joan Garcia y fue presentado el pasado jueves en Montilivi ante la que será su afición durante los próximos meses.

Tendrá - si nada se tuerce - los minutos que necesita para recibir la llamada de Julian Nagelsmann para estar en la próxima Copa del Mundo y no se aleja de Barcelona, ciudad donde tiene toda su vida desde que llegase al FC Barcelona en 2014, procedente del Borussia Mönchengladbach.

Ter Stegen, con la elástica 'gironina' / Gorka Urresola

La operación, pues, contenta a las tres partes: el Barça libera un pequeño porcentaje de una de las fichas más altas de la plantilla, el Girona refuerza su portería con un guardameta de su caché y Ter Stegen volverá a tener protagonismo bajo palos.

Noticias relacionadas

Puente aéreo Barcelona-Girona

Con el préstamo de Oriol Romeu como último precedente, analicemos uno a uno cómo fueron los préstamos de todos aquellos futbolistas que dejaron de vestir la elástica azulgrana por unos meses para defender los intereses de la entidad 'blanc-i-vermella'. Pablo Torre y Eric Garcia llegaron cedidos durante la temporada 2023/24, la de la histórica clasificación a la Champions League. Mención especial, eso sí, a Choco Lozano y Santi Bueno, que se marchó del filial culé al Peralada, que por aquel entonces tenía un convenio de afiliación con el Girona.

Oriol Romeu - 2024/25 La vuelta de Oriol Romeu a Montilivi fue más bien agridulce. Petición expresa de un Míchel encantado de recuperar a uno de los jugadores que hablan su mismo lenguaje futbolístico tras un año difícil en Barcelona, disputó 31 partidos en todas las competiciones, acumulando alrededor de 1.800 minutos. Su impacto en la medular fue limitado en comparación con su anterior etapa en el club, cuando se ganó fichar por el Barça. Y su rendimiento estuvo lastrado por problemas musculares y cierta pérdida de protagonismo en el segundo tramo del curso, hasta el punto de que el Girona no mostró interés en mantenerlo de forma permanente al finalizar el préstamo. Partidos jugados: 31

Titularidades: 22

Minutos: 1805

Posición: Pivote

Club actual: Southampton

Valor de mercado actual: 700.000€

Pablo Torre - 2023/24 La idea del Barça era que Pablo Torre gozase de continuidad y desarrollo futbolístico en Girona, pero la realidad fue bien distinta. Tuvo un rol alternante entre suplencias y apariciones desde el banquillo, sin lograr consolidarse como titular indiscutible en una medular con el trío inamovible de Yangel Herrera, Aleix Garcia e Iván Martín. Aunque mostró destellos de calidad técnica y creatividad cuando entró al campo, llegando a repartir dos asistencias en Liga y marcar un gol en Copa, su impacto global fue limitado y no consiguió explotar su potencial al nivel que muchos esperaban al inicio del curso. Partidos jugados: 29

Titularidades: 5

Goles: 1

Asistencias: 2

Minutos: 802

Posición: Centrocampista ofensivo

Club actual: Mallorca

Valor de mercado actual: 5 millones de euros