Informe SPORT
LALIGA EA SPORTS
Ter Stegen, el último 'favor' del Barça al Girona
El meta alemán es el último futbolista en Barça en vivir un 'erasmus' en Montilivi: repasamos cómo les fue a los culés que hicieron 'pit stop' en Girona
Marc-André ter Stegen es futbolista del Girona. Sí, como leen. Ter Stegen y Girona en una misma frase se hubiese entendido como una utopía hace unos años -, pero el fútbol es un deporte tan maravilloso como imprevisible y es capaz de brindarnos movimientos como este. El guardameta germano, eso sí, no es el primer culé en vivir un 'erasmus' en Montilivi... y podría no ser el último.
A este ritmo, podríamos casi equipararlo al puente aéreo Mánchester-Girona. Desde 2017, más de una docena de futbolistas propiedad del City Group cambiaron el lluvioso Mánchester por el encanto de Girona - además de la Costa Brava -: Douglas Luiz, Yangel Herrera, Aleix Garcia, Yan Couto, Savinho... y Vitor Reis y Claudio Echeverri, los últimos en probarlo.
Un préstamo hecho a medida
Lo cierto es que a MATS le salió todo a pedir de boca. Consciente del ostracismo que estaba viviendo en la capital catalana, siendo su suplencia ante el Racing de Santander el punto de inflexión, tomó la decisión de salir cedido al Girona hasta final de temporada. Dio un paso al lado ante la descomunal irrupción de Joan Garcia y fue presentado el pasado jueves en Montilivi ante la que será su afición durante los próximos meses.
Tendrá - si nada se tuerce - los minutos que necesita para recibir la llamada de Julian Nagelsmann para estar en la próxima Copa del Mundo y no se aleja de Barcelona, ciudad donde tiene toda su vida desde que llegase al FC Barcelona en 2014, procedente del Borussia Mönchengladbach.
La operación, pues, contenta a las tres partes: el Barça libera un pequeño porcentaje de una de las fichas más altas de la plantilla, el Girona refuerza su portería con un guardameta de su caché y Ter Stegen volverá a tener protagonismo bajo palos.
Puente aéreo Barcelona-Girona
Con el préstamo de Oriol Romeu como último precedente, analicemos uno a uno cómo fueron los préstamos de todos aquellos futbolistas que dejaron de vestir la elástica azulgrana por unos meses para defender los intereses de la entidad 'blanc-i-vermella'. Pablo Torre y Eric Garcia llegaron cedidos durante la temporada 2023/24, la de la histórica clasificación a la Champions League. Mención especial, eso sí, a Choco Lozano y Santi Bueno, que se marchó del filial culé al Peralada, que por aquel entonces tenía un convenio de afiliación con el Girona.
La vuelta de Oriol Romeu a Montilivi fue más bien agridulce. Petición expresa de un Míchel encantado de recuperar a uno de los jugadores que hablan su mismo lenguaje futbolístico tras un año difícil en Barcelona, disputó 31 partidos en todas las competiciones, acumulando alrededor de 1.800 minutos.
Su impacto en la medular fue limitado en comparación con su anterior etapa en el club, cuando se ganó fichar por el Barça. Y su rendimiento estuvo lastrado por problemas musculares y cierta pérdida de protagonismo en el segundo tramo del curso, hasta el punto de que el Girona no mostró interés en mantenerlo de forma permanente al finalizar el préstamo.
- Partidos jugados: 31
- Titularidades: 22
- Minutos: 1805
- Posición: Pivote
- Club actual: Southampton
- Valor de mercado actual: 700.000€
La idea del Barça era que Pablo Torre gozase de continuidad y desarrollo futbolístico en Girona, pero la realidad fue bien distinta. Tuvo un rol alternante entre suplencias y apariciones desde el banquillo, sin lograr consolidarse como titular indiscutible en una medular con el trío inamovible de Yangel Herrera, Aleix Garcia e Iván Martín.
Aunque mostró destellos de calidad técnica y creatividad cuando entró al campo, llegando a repartir dos asistencias en Liga y marcar un gol en Copa, su impacto global fue limitado y no consiguió explotar su potencial al nivel que muchos esperaban al inicio del curso.
- Partidos jugados: 29
- Titularidades: 5
- Goles: 1
- Asistencias: 2
- Minutos: 802
- Posición: Centrocampista ofensivo
- Club actual: Mallorca
- Valor de mercado actual: 5 millones de euros
El único que continúa vistiendo la elástica culé. Y se convirtió, a base de trabajo y pasión por el escudo, en una pieza transcendental para Hansi Flick. "Eric cumple perfectamente con lo que yo quiero", aseguró Míchel en una entrevista con SPORT el pasado mes de marzo. El técnico vallecano fue clave en su ascenso meteórico y en su metamorfosis, potenciando su polivalencia ubicándole como lateral derecho.
El de Martorell se marcó un temporadón en Montilivi, siendo imprescindible en un Girona que contó con un futbolista que goza de una salida de balón exquisita, una impoluta colocación y polivalencia. Anotó, asimismo, hasta cinco dianas, varias de ellas decisivas. Su paso por Girona le permitió recuperar confianza y protagonismo tras un rol secundario en Barcelona. Ahora, es uno de los intocables de Flick.
- Partidos jugados: 31
- Titularidades: 31
- Goles: 5
- Minutos: 2670
- Posición: Central (o lateral derecho o pivote)
- Club actual: FC Barcelona
- Valor de mercado actual: 30 millones de euros
- Barcelona - Oviedo, en directo: LaLiga hoy, en vivo
- El enfado de Dro que aceleró su salida del Barça
- El acierto del Barça con la oferta por Fermín
- El rompecabezas de Flick: movimiento inesperado con Cancelo
- Barcelona - Oviedo: reacciones, polémicas y última hora, en directo
- Barça - Real Madrid, la guerra que viene
- Laporta carga contra Dro
- ¡Dro viaja a París para firmar por el Paris Saint-Germain!