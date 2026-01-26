Ya hay once del Girona.... ¡con Ter Stegen titular ante el Getafe!

¡Ter Stegen ha llegado para ser titular! Ya hay once del Girona y queda resuelta la incógnita en la portería rojiblanca. Míchel Sánchez confía de lleno en el guardameta cedido por el Barça para defender hoy los tres palos frente al Getafe (21.00 horas), en un encuentro que puede catapultar a los de Montilivi en la clasificación, abriendo hueco con el descenso y acercándose a las posiciones europeas.

El portero alemán fue inscrito a contrarreloj este mismo lunes. En ese sentido, aparece en la web de LaLiga con el sorprendente dorsal 22, el único que quedaba libre en la plantilla junto con el '10' de Asprilla. Con este trámite cumplido 'in extremis', tan solo quedaba por conocer la decisión de un Míchel Sánchez que no quiso despejar la duda en la rueda de prensa previa y que facilitó el once titular una hora y cuarto antes del comienzo del choque.

Míchel mantuvo la duda

De hecho, nadie se atrevía a apostar por la titularidad de Ter Stegen, pues Gazzaniga ha contado con la confianza del técnico desde el primer día e incluso por delante de un internacional absoluto y subcampeón del mundo como Livakovic. Pero Ter Stegen ha llegado para ser el guardameta titular de este Girona.

"Primero tengo que hablar con los porteros. La realidad es que es un jugador muy top y estamos muy contentos de que esté con nosotros. Nos hace mejores y estamos en un momento que necesitamos a los mejores jugadores. Veremos mañana y toda la Liga que queda por jugar. Pero es un jugador que nos ayudará mucho”, dijo Míchel al respecto.

Con esta primera decisión, Ter Stegen parece haber convencido al técnico madrileño en tan solo seis días, desde que aterrizase en Montilivi el pasado 20 de enero. "Respeto mucho todo lo que ha hecho Paulo (Gazzaniga) para este club, pero vengo con la intención y las ganas de jugar. Sobre todo competir", dijo el alemán en su presentación. "Quería continuidad", añadió. Y parece que la va a tener.

Lucirá el '22'

La de este lunes, eso sí, será una imagen poco habitual en LaLiga. El meta germano, como ya hemos comentado, lucirá el dorsal '22'. Si bien son el '1', el '13' y el '25' los números destinados a porteros, se daba la casuística de que el Girona tenía ocupados los tres cupos esta temporada.

Dominik Livakovic, que llegó en verano pero aún no ha debutado y al que se le busca una salida, viste el dorsal '1'; Paulo Gazzaniga, el portero titular hasta hoy 26 de enero viste el dorsal '13'; y Vladyslav Krapyvtsov, tercer portero, tiene el dorsal '25'; por lo que no le ha quedado otra opción a Marc-André que la de escoger un número de jugador de campo.

Noticias relacionadas

Este es el once que presenta Míchel, con la titularidad también del recién llegado Fran Beltrán: Ter Stegen; Hugo Rincón, Vitor Reis, Blind, Álex Moreno; Iván Martín, Fran Beltrán; Tsygankov, Thomas Lemar, Bryan Gil; y Vanat. Quien deberá esperar su oportunidad es Echeverri, que partirá desde el banquillo junto a Gazzaniga, Krapyvtsov, Joel Roca, David López, Francés, Gibert y Arango.