Ter Stegen, tras su grave lesión con el Girona: "Soy una persona positiva, siempre he tenido esta mentalidad, pero está siendo especialmente duro"

El miércoles se confirmó que Marc-André ter Stegen iba a pasar por quirófano por su lesión en el isquiotibial de la pierna izquierda. Todo apunta a que estará unos cuatro meses de baja, por lo que sus opciones de ir al Mundial, uno de sus grandes objetivos esta temporada, han quedado prácticamente dilapidadas. Un golpe muy duro para el portero alemán, que estaba volviendo a sentirse importante en el Girona, tras una temporada complicada.

A sus 33 años, el portero del Barça ponía rumbo a Montilivi en busca de los minutos que no estaba teniendo en Barcelona. Hansi Flick decidió apostar por Joan García, que está rindiendo a un nivel espectacular, y Ter Stegen entendió que, para poder representar a Alemania este verano en el Mundial, debía tener continuidad bajo palos. El Girona de Míchel, que buscaba un portero de garantías y que, además, dominara el juego de pies, se presentó como una oportunidad excepcional para jugar estos meses sin tener que cambiar radicalmente su día a día.

Su aventura como ‘gironí’ solo duró dos partidos. Tras ser determinante en el empate contra el Getafe en casa (1-1), en su debut, la derrota frente al Oviedo en el Carlos Tartiere le robó toda la ilusión. Ter Stegen ha hablado sobre todo ello en un comunicado publicado en su cuenta personal de Instagram, dirigido a todos sus seguidores.

"La mayoría de vosotros no me conocéis a nivel personal, así que quiero compartir algo con vosotros. Soy una persona positiva. Siempre he tenido esta mentalidad y la he llevado conmigo en cada reto que he afrontado, pero este está siendo especialmente duro para mí", empieza su mensaje.

"El fin de semana pasado ocurrió lo peor: me lesioné durante el partido. Acababa de llegar a Girona, donde desde el primer minuto me trataron con muchísimo cariño y cercanía. Tenía muchas ganas de formar parte del equipo y de ayudar a conseguir nuestro objetivo común. Ahora mi rol ha tenido que cambiar por completo, pero mi apoyo al equipo no lo hará. No es solo un gran grupo de jugadores y cuerpo técnico; se siente como una familia, y desde el principio he sentido su apoyo y cercanía", reconoce.

Noticias relacionadas

Ter Stegen y Gazzaniga, durante el calentamiento previo al Girona-Getafe / David Borrat / EFE

"Como deportistas, nuestra mayor alegría es competir: entrenar y jugar. Tengo que poner todo eso en pausa durante varios meses, ya que he decidido someterme a una operación. Volveré", finaliza. Sin duda, un golpe del que se levantará, como ha hecho siempre. Su lesión es una mala noticia para todos.