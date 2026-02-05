GIRTONA
Ter Stegen, tras su grave lesión con el Girona: "Soy una persona positiva, siempre he tenido esta mentalidad, pero está siendo especialmente duro"
El guardameta alemán tendrá que pasar por quirófano tras la grave lesión sufrida en el isquiotibial ante el Oviedo, su segundo partido con el Girona
El miércoles se confirmó que Marc-André ter Stegen iba a pasar por quirófano por su lesión en el isquiotibial de la pierna izquierda. Todo apunta a que estará unos cuatro meses de baja, por lo que sus opciones de ir al Mundial, uno de sus grandes objetivos esta temporada, han quedado prácticamente dilapidadas. Un golpe muy duro para el portero alemán, que estaba volviendo a sentirse importante en el Girona, tras una temporada complicada.
A sus 33 años, el portero del Barça ponía rumbo a Montilivi en busca de los minutos que no estaba teniendo en Barcelona. Hansi Flick decidió apostar por Joan García, que está rindiendo a un nivel espectacular, y Ter Stegen entendió que, para poder representar a Alemania este verano en el Mundial, debía tener continuidad bajo palos. El Girona de Míchel, que buscaba un portero de garantías y que, además, dominara el juego de pies, se presentó como una oportunidad excepcional para jugar estos meses sin tener que cambiar radicalmente su día a día.
Su aventura como ‘gironí’ solo duró dos partidos. Tras ser determinante en el empate contra el Getafe en casa (1-1), en su debut, la derrota frente al Oviedo en el Carlos Tartiere le robó toda la ilusión. Ter Stegen ha hablado sobre todo ello en un comunicado publicado en su cuenta personal de Instagram, dirigido a todos sus seguidores.
"La mayoría de vosotros no me conocéis a nivel personal, así que quiero compartir algo con vosotros. Soy una persona positiva. Siempre he tenido esta mentalidad y la he llevado conmigo en cada reto que he afrontado, pero este está siendo especialmente duro para mí", empieza su mensaje.
"El fin de semana pasado ocurrió lo peor: me lesioné durante el partido. Acababa de llegar a Girona, donde desde el primer minuto me trataron con muchísimo cariño y cercanía. Tenía muchas ganas de formar parte del equipo y de ayudar a conseguir nuestro objetivo común. Ahora mi rol ha tenido que cambiar por completo, pero mi apoyo al equipo no lo hará. No es solo un gran grupo de jugadores y cuerpo técnico; se siente como una familia, y desde el principio he sentido su apoyo y cercanía", reconoce.
"Como deportistas, nuestra mayor alegría es competir: entrenar y jugar. Tengo que poner todo eso en pausa durante varios meses, ya que he decidido someterme a una operación. Volveré", finaliza. Sin duda, un golpe del que se levantará, como ha hecho siempre. Su lesión es una mala noticia para todos.
- Juan José, agricultor: 'He pasado de ganar 40.000 euros a 650.000 euros al año gracias a este fruto seco
- Javi Moreno, jugador del Albacete, explica la diferencia de jugar contra Madrid y Barça: 'Son más anárquicos
- Fran García no aguanta más… a Arbeloa
- Maldini fulmina a un jugador del Barça tras el partido frente al Albacete: 'Ha estado bastante mal
- Incendio en las redes por el gesto de Munuera Montero en el Albacete - Barça: '¿Pero qué hace?
- Palanca millonaria para el Real Madrid
- Multado con 200 euros por colocar la baliza v-16 y dejarse las luces adecuadas: la Guardia civil vigila a los conductores
- Los posibles rivales del Barça en las semifinales de la Copa del Rey