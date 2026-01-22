Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La presentación de Ter Stegen con el Girona, en directo

Sigue en vivo hoy en SPORT la presentación de Marc-André ter Stegen como portero del Girona

Marc Gómez

Marc Gómez

Marc-André ter Stegen es presentado este jueves 22 de enero como nuevo futbolista del Girona FC. El portero alemán, cedido por el FC Barcelona, jugará en Montilivi hasta el 30 de junio de 2026. Sigue en directo hoy en SPORT la presentación del arquero teutón con el conjunto blanquirrojo.

