GIRONA FC
La presentación de Ter Stegen con el Girona, en directo
Sigue en vivo hoy en SPORT la presentación de Marc-André ter Stegen como portero del Girona
Marc-André ter Stegen es presentado este jueves 22 de enero como nuevo futbolista del Girona FC. El portero alemán, cedido por el FC Barcelona, jugará en Montilivi hasta el 30 de junio de 2026. Sigue en directo hoy en SPORT la presentación del arquero teutón con el conjunto blanquirrojo.
Aparece Ter Stegen
Comienza la rueda de prensa.
En breves instantes debería aparecer Ter Stegen para comparecer ante los medios
Apunto de aparecer el guardameta alemán.
Ter Stegen en los medios del Girona
"Con Míchel hablamos hace tiempo y fue una conversación muy interesante, agradezco su interés personal y profesional. Se nota rápido que vive por el fútbol."
"Al final tenemos que ir todos a una y ganar todos los partidos posibles y dejarnos el alma. Si voy al Girona es para competir al máximo con cualquiera y ganar siempre, para eso vamos a trabajar."
"Justo cuando estaba a punto de confirmarse hablé con Eric, el tuvo un tiempo espectacular aquí y maduró mucho. Me dijo que se vive y se trabaja muy bien aquí."
"Para mí es un orgullo estar aquí, llevaba mucho tiempo en el Barça, he notado que a la gente le hace ilusión mi llegada y a mí me hace muy feliz eso."
Más declaraciones de Ter Stegen
"He tenido muchas experiencias en el fútbol y me queda mucho por vivir. Esto para mí es un paso ilusionante, quiero disfrutar con los compañeros y rendir al máximo nivel. En el Barça y en mi equipo anterior eran situaciones muy contrarias, he vivido las dos cosas. Con el Mönchengladbach estábamos casi ahogados y luego nos metimos bastante alto en la clasificación, y luego con el Barça he celebrado muchos trofeos. Ese equilibrio me hace más fácil entender situaciones y es lo que quiero demostrar en el vestuario."
Primeras declaraciones de Ter Stegen a los medios del Girona
"La forma en que me han recibido en el vestuario, el míster, para mí es algo super especial, no me ha pasado muchas veces llegar a un sitio nuevo. Lo que quiero es ser un líder para el vestuario, ser alguien en quien puedan confiar, y después rendir para ayudar al equipo. He elegido este club sobre todo por su manera de jugar. Estoy convencido de que esto sale siempre y se ha visto en los últimos tres partidos, si tienes una idea muy clara al final te va a salir, el objetivo que tengo yo es aportar para celebrar muchas victorias con este club".
Presentación de Ter Stegen con el Girona
¡Buenas tardes! Bienvenidos al directo de SPORT para seguir el minuto a minuto de la presentación de Marc-André Ter Stegen con el Girona, que arrancará a las 16:30.
