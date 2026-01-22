La presentación de Ter Stegen con el Girona, en directo

Ter Stegen en los medios del Girona

"Con Míchel hablamos hace tiempo y fue una conversación muy interesante, agradezco su interés personal y profesional. Se nota rápido que vive por el fútbol."

"Al final tenemos que ir todos a una y ganar todos los partidos posibles y dejarnos el alma. Si voy al Girona es para competir al máximo con cualquiera y ganar siempre, para eso vamos a trabajar."

"Justo cuando estaba a punto de confirmarse hablé con Eric, el tuvo un tiempo espectacular aquí y maduró mucho. Me dijo que se vive y se trabaja muy bien aquí."

"Para mí es un orgullo estar aquí, llevaba mucho tiempo en el Barça, he notado que a la gente le hace ilusión mi llegada y a mí me hace muy feliz eso."