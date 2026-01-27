Ter Stegen, orgulloso tras su debut con el Girona: "Demostramos mucho carácter, punto más que merecido"

Marc-André ter Stegen debutó este lunes con la camiseta del Girona, en un partido en el que los de Míchel acabaron con sabor agridulce. A pesar del claro dominio sobre el verde, el conjunto catalán vio como en el minuto 59 el Getafe se adelantó en el marcador con un remate a bocajarro del argentino Luis Vázquez, quien también debutaba. Nada pudo hacer Ter Stegen para intentar evitar el gol visitante.

Lo siguió intentando de todas las maneras el Girona, que encontró el premio en el tiempo de descuento. Cuando pasaban cuatro minutos del tiempo reglamentario, Vitor Reis conectó un testarazo tras un muy buen centro de Álex Moreno, para poner la igualada. Sin embargo, el Getafe todavía tuvo una ocasión clarísima en el último suspiro. Ahí fue cuando apareció el nuevo '22' del Girona, con una gran parada a remate de Sebastian Boselli.

No hubo tiempo para más y ambos equipos se repartieron los puntos en un debut correcto de Ter Stegen, que tampoco tuvo mucha faena, pero sí dejó detalles de su calidad y sobre todo, su gran juego de pies. Míchel mostró su satisfacción al término del choque: "Ha hecho un partidazo. Nos da mucho en la salida de balón y ha hecho una gran parada al final", comentó el técnico, quien parece que apostará de forma definitiva por el portero alemán en detrimento de Gazzaniga.

Primer mensaje para la afición tras debutar

El guardameta cedido por el Barça no hizo declaraciones a ningún medio de comunicación tras la disputa del partido. Sin embargo, a primera hora de la tarde del martes, se dirigió a su nueva afición con un mensaje de agradecimiento y orgullo a través de sus redes sociales: "Primer partido en Montilivi - gracias por el gran apoyo hasta el final. Lo dimos todo, fieles a nuestra manera de jugar, y demostramos mucho carácter. Punto más que merecido", publicó.

Tras el empate contra el Getafe, los de Míchel son décimos en la tabla con 25 puntos, cuatro por encima del descenso. Encadenan cuatro partidos seguidos sin perder, y buscarán sumar una victoria clave la próxima jornada, en su visita (sábado, 14 h) al Carlos Tartiere, ante un Real Oviedo que marcha colista de la Primera División.