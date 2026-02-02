¡Ter Stegen, lesionado con el Girona!

Muy malas noticias para Marc-André Ter Stegen y el Girona FC. La relación idílica entre el portero alemán y el equipo rojiblanco ha durado tan solo dos partidos. Según apunta 'Que T'hi Jugues' de la 'Cadena SER', Ter Stegen sufrió una lesión muscular en los isquios con afectación al tendón en el partido ante el Oviedo y las primeras exploraciones no son buenas.

A falta de comunicado oficial y según ha podido saber Sport, su baja podría ser de hasta cuatro meses y sobre la mesa se plantean todos los escenarios, incluso el de romper su cesión y regresar a FC Barcelona. La misma fuente apunta que en las oficinas del Barça ya se conoce la noticia y acepta que el escanario es abierto, a la espera de la segunda prueba para esclarecer qué tiene el cancerbero al 100%.

Por su parte, 'Jijantes' apunta que su lesión sería una rotura en el isquiotibial con posible afectación al tendón, y no se descarta que el portero alemán tenga que pasar por quirófano. Ter Stegen ya no habría participado en el entrenamiento de recuperación de este domingo debido a sus problemas físicos.

Con el Girona, Ter Stegen debutó el 26 de enero en Montilivi ante el Getafe, recibiendo un gol y sumando un punto para los suyos. En el Tartiere, el cancerbero duisputó sus segundos 90 minutos bajo la dirección de Míchel, sufriendo una derrota por 1 gol a 0 ante el colista de LaLiga EA Sports.

El alemán había estado de baja durante todo el primer tramo de la temporada con el FC Barcelona por su lesión de espalda. Con el escudo del Barça, Marc-André había jugado un partido de Copa del Rey ante el Guadalajara el 16 de diciembre, antes de cerrar su cesión con el Girona.

A pocas horas de cerrar el mercado de fichajes, que en España se cierra este lunes 2 de febrero a las 23:59h, el Girona tiene que decidir rápido sobre sus opciones en la portería. Ter Stegen llegó al club catalán cedido del Barça para hacerse con la titularidad en detrimento de Paulo Gazzaniga y Dominik Livaković, que no había jugado ningún minuto esta temporada, regresó a Croacia para volver al Dinamo de Zagreb.

Ahora, Quique Cárcel, de confirmarse la lesión grave de Ter Stegen, debe volver a abrir la carpeta de la portería y cerrar un fichaje de última hora para poner el cerrojo en la defensa de Míchel.