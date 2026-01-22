Ter Stegen: "Joan y yo tenemos una gran relación; yo quería continuidad"

Marc-André ter Stegen ya habla como futbolista del Girona. Sí, como leen. El guardameta germano vivió su primer entrenamiento bajo las órdenes de Míchel y conoció al staff técnico y a los que serán sus compañeros hasta final de temporada. Con naturalidad y una sonrisa de oreja a oreja, apareció en la sala de prensa de Montilivi ante un número de periodistas más grande de lo habitual - la ocasión lo merecía -.

Tomó la palabra el presidente del club, Delfí Geli, que le dio la bienvenida y le agradeció que estuviese hoy aquí. "Ha sido un jugador referente y uno de los mejores porteros de nuestro país. Todos hemos vivido muchas historias y que hoy tengamos el lujo de presentar a un jugador como Marc dice mucho de donde estamos. Desearle toda la suerte".

En la misma línea habló Quique Cárcel, director deportivo, que afirmó que "es un auténtico lujo" tener a Ter Stegen en Girona. "Agradecer a su agente y al Barça, que nos ha puesto las cosas muy fáciles. Hablamos de uno de los mejores porteros del mundo. Nuestro estilo se adecua a él".

Aún sin dorsal, pues el '22' de Solís es el único libre, el meta alemán reiteró una y otra vez su felicidad de estar aquí. "Cuando empezamos a hablar no sabíamos si podía ser una opción real, pero todas las partes quedaron muy contentas. Es un estilo de juego que me pega muchísimo", desveló.

"Vengo con la intención y las ganas de jugar. A competir", dejó claro. Su relación con el resto de guardametas es buena. "Respeto al máximo lo que ha hecho Paulo", aclaró. Se dio el lujo, incluso, de bromear y decir que "con otros porteros no hablo". "Me han invitado a un café", añadió.

La despedida, eso sí, fue dura: "Aún me cuesta hablar de ello. Es un gran cambio después de 12 años. Tengo recuerdos involvidables. He sido capitán del Barça".

Su primera conversación con Míchel fue clave. "Quería ver qué opinaba él, sentir lo que ellos piden de mí. Ha sido una operación que no ha sido fácil. Es un fanático del fútbol, se enrollaba y me encantó", contó.

Ya conocía a Stuani y estos días habló, sobre todo con David López. La integración, por tanto, está siendo sencilla: "Todos quieren que me sienta como en casa. La comunicación es espectacular. Hay un gran ambiente", garantizó.

"Después de la lesión quería volver cuanto antes. Le dije al míster [Flick] que estaba disponible. Ellos optaron por Joan, que esta haciendo un gran trabajo. Tenemos una gran relación aunque penséis lo contrario. Yo quería continuidad. Estoy al 100%", aseguró. "Me voy a preparar como si voy a jugar el lunes. Si el míster así lo siente, me siento preparado", añadió.

Estos últimos días pidió consejo a un Eric Garcia que conoce muy bien Girona. "A él le encantó la experiencia, siempre hablaba muy bien de aquí. Cuando hablaba [de su experiencia] no estaba en mis planes, le pregunté y me dijo 'te van a recibir muy bien, son una familia'. Ahora es una pieza clave en el Barça y hay que felicitarle, puede ser un ejemplo muy bueno".