Ter Stegen, una apuesta de riesgo conocido

La novela de Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada, publicada en 1981, viene como anillo al dedo para explicar la dramática lesión de Marc-André ter Stegen. Su paso por quirófano, apenas unos días de su mudanza a Girona, no supone una sorpresa, sino la confirmación de un historial médico que lleva años amargándole la existencia. Era, desafortunadamente, un escenario que podía contemplarse. Y un riesgo que en las oficinas de Montilivi decidieron aceptar con los ojos cerrados.

Podía salir cara... pero salió cruz. Cruz nivel extremo. Pero claro, era una oportunidad única e irrechazable. Por su liderazgo, recorrido, caché, excelente juego de pies, reflejos, planta... y un largo etcétera. Seguramente, más de uno se frotó los ojos o se pellizcó para comprobar que lo que estaba presenciado no era ni producto de su imaginación ni un sueño.

Su presentación fue histórica. Hubo cierto nerviosismo - del bueno - entre los periodistas presentes. Normal. Nunca se había vivido algo tan gordo. Y, Ter Stegen, con su español casi nativo, risueño y especialmente bromita, dejó un gran sabor de boca con su intervención.

Se vistió de corto —aún sin dorsal— y Montilivi vibró con su llegada: unas 400 personas no se perdieron la presentación más mediática de la historia del club. Una escen más propia del modo carrera del EA Sports FC 26 que del fútbol real, vaya.

Un líder

"Eres un líder. Nos darás mucho", trasladó Míchel a Marc-André ter Stegen en su primer día en la ciudad deportiva 'gironina'. Dicho y hecho. El técnico vallecano le dio las llaves a la titularidad de inmediato, una decisión más que lógica y esperada dado su recorrido y caché.

No dio pista alguna en la previa sobre quién sería el elegido para defender la meta ante el Getafe, pero, pese al excelso estado de forma de Paulo Gazzaniga, el germano venía para ser titular... y así fue.

Una intervención suya, de hecho, valió un punto. La testa de Vitor Reis empató el partido en el 90+4' y el germano tiró de reflejos para negarle el gol a Boselli en un mano a mano y mantener el 1-1 en el electrónico.

Volvió a ser de la partida ante un Real Oviedo que sorprendió y se llevó los tres puntos con un gol del exgironí Ilyas Chaira... y saltó todo por los aires cuando se conoció que sufrió una lesión en el Carlos Tartiere.

El Mundial, en duda

¿Lo peor? Que esa maldita "lesión en el isquiotibial izquierdo" le obligaría a pasar por quirófano, tal y como confirmó el club 'gironí' el pasado miércoles: "Tras la intervención se determinará el tiempo de baja". En el peor de los escenarios, el guardameta culé podría estar hasta cuatro meses alejado de los terrenos de juego.

Diría, por tanto, adiós a una temporada que finaliza el próximo fin de semana de 23-24 de mayo con el Girona-Elche. Mientras que comprometería su presencia en una Copa del Mundo en la que ansia participar y empieza el 11 de junio...

Un historial delicado

Más de 800 días en la enfermería (811 para ser exactos). Y sumando. 23 lesiones distintas y 145 partidos de ausencia. Marc-André ter Stegen ha sido, durante años, uno de los mejores guardametas del planeta. Eso nadie lo duda. Como que su carrera reciente también ha estado marcada por una serie de lesiones importantes que le han puesto a prueba.

En mayo de 2019, aparecieron los primeros problemas en su rodilla derecha y estuvo un mes en la enfermería. Unos meses más tarde, a finales de diciembre, sufrió una pequeña recaída, pero apenas estuvo 10 días fuera. En agosto de 2020, sin embargo, dichas dolencias aparecieron para apartarle hasta 79 días del resto de sus compañeros, un tiempo de baja que se traduce en 13 partidos de ausencia.

El tratamiento conservador no funcionó del todo y en mayo de 2021 pasó por quirófano, renunciado, a la vez, a la Eurocopa 2021, reforzando su compromiso con el Barça. Así, la 2021/22 la pudo disputar sin problema físico alguno.

La maldita rodilla...

Tras dos campañas prácticamente limpias, en noviembre de 2023 sufrió una grave lesión de espalda que requirió cirugía y le apartó de los terrenos de juego por cerca de tres meses. A partir de ahí, pudo gozar de medio año de estabilidad... hasta septiembre de 2024. Ahí llegó el golpe más duro para MATS: la rotura completa del tendón rotuliano de la rodilla derecha en La Cerámica.

Una maldita lesión que lo mantuvo fuera de acción la mayor parte de la temporada 2024/25 y requirió una operación compleja para intentar recuperar su nivel. Y fue cuando el Barça contrató a Wojciech Szczęsny, por aquel entonces agente libre.

Y la espalda

Tras un largo proceso de rehabilitación regresó en mayo de 2025, pero su infortunio físico continuó: en julio de 2025 volvió a pasar por quirófano por unas molestias lumbares, traducidas en una ausencia de varios meses.

Tuvo una pequeña confrontación con el club, puesto que se negó a firmar el informe médico que permitía al Barça inscribir a Joan Garcia al tratarse de una lesión de larga duración, se le abrió un expediente y se le retiró la capitanía, pero el alemán cedió y estuvo, finalmente, unos cinco meses de baja.

Ante la incondicional apuesta de Hansi Flick por Joan Garcia bajo palos, optó por salir cedido al Girona en busca de la continuidad que le otorgase un billete al Mundial. Y lo cierto es que todo estaba yendo sobre ruedas. Pero el fútbol es así de cruel.

"La mayoría de vosotros no me conocéis a nivel personal, así que quiero compartir algo con vosotros. Soy una persona positiva. Siempre he tenido esta mentalidad y la he llevado conmigo en cada reto que he afrontado, pero este está siendo especialmente duro para mí. Como deportistas, nuestra mayor alegría es competir: entrenar y jugar. Tengo que poner todo eso en pausa durante varios meses, ya que he decidido someterme a una operación. Volveré", expresó.