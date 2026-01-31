El Tartiere pone a prueba el invicto del Girona

Revitalizante. Así podría describirse este inicio de 2026 para el Girona. El equipo de Míchel atraviesa un estado de forma excelso, tanto futbolístico como anímico. Lo confirman unos resultados que resucitaron a un conjunto que parecía falto de alma durante los primeros meses de la temporada. El empate 'in extremis' ante el Getafe no solo supuso un chute de adrenalina para jugadores y aficionados, sino que permitió mantener un invicto que será puesto a prueba en el Carlos Tartiere.

Con la derrota en el Spotify Camp Nou, el Real Oviedo sumó su decimoquinto partido consecutivo sin conocer el triunfo y registró la peor racha de su historia. El cuadro carbayón, dirigido por Guillermo Almada tras las destituciones de Veljko Paunović y Luis Carrión, no gana desde finales de septiembre cuando, todavía con el técnico serbio al frente del proyecto, logró asaltar Mestalla (1-2).

"Me encantó su primera parte contra el Barça"

Aun así, Míchel no se fía ni un pelo del colista: “Ha mejorado mucho en las últimas jornadas a nivel de presión y tener oportunidades de gol. Me encantó su primera parte contra el Barça". Para él, no es una final: "es un partido más". Por su parte, Almada sí lo consideró "sumamente importante para nosotros".

Aquel 3-3 en Montilivi, con final de infarto incluido, queda muy lejos. El Girona consiguió darle la vuelta a la situación y distanciarse del descenso, que continúa castigando al conjunto asturiano. Los azules están a nueve puntos de la permanencia y a 12 de los catalanes.

Ter Stegen y Beltrán, vitales

Como decíamos, el conjunto 'gironí acumula tres victorias consecutivas y un empate que rescató Vitor Reis con un testarazo en el 90+4'. Los de Míchel, pues, empiezan esta vigesimosegunda jornada en el ecuador de la tabla, décimos, a dos puntos del octavo clasificado y a cuatro del descenso.

El equipo dio un paso al frente descomunal con la entrada directa al once de Marc-André ter Stegen, decisivo con una parada de reflejos en la última jugada del partido, y de Fran Beltrán, fichado del Celta para cubrir la ausencia de un centrocampista creativo desde la marcha de Aleix García al Bayer Leverkusen en 2024.

Varios regresos

Las principales novedades en la convocatoria son Arnau Martínez, baja por sanción ante el Getafe, y Axel Witsel, Abel Ruiz y Cristhian Stuani, recuperados de sus respectivas lesiones. El '4' regresará al once, mientras que Lemar y Echeverri se disputarán la titularidad en la mediapunta.

Además, el Girona se despidió de Dominik Livakovic, que se unirá al Dinamo Zagreb tras no haber disputado ni un minuto bajo las órdenes de Míchel.

Almada afronta el choque con las bajas por lesión de Eric Bailly, Ovie Ejaria y Rahim, aunque podrá contar por primera vez con el último refuerzo invernal, el extremo argentino Thiago Fernández, cedido por el Villarreal.

De esta forma, no se esperan grandes cambios en el once carbayón, siendo Nacho Vidal y Nico Fonseca los que más números tienen de partir de inicio, en detrimento de Lucas Ahijado y Kwasi Sibo, respectivamente.

Se reencontrará (otra vez) Ilyas Chaira con el Girona. “Le tengo mucho cariño. Estoy muy contento de que le vaya bien. Se está ganando su sitio en Primera. Es un punto fuerte del Oviedo, claro que sí. Ojalá haga un buen partido porque se merece lo mejor", declaró Míchel.