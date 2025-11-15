Susto con Krapyvtsov: lesión en el tendón de Aquiles

Susto enorme con Vladyslav Krapyvtsov. El guardameta, titular con Ucrania sub-21 ante Turquía sub-21, abandonó el césped cojeando por una lesión en la zona del tendón de Aquiles tras recibir un pisotón de Ikhan al filo del descanso. El combinado ucraniano cayó por la mínima, mientras que en Girona están en vilo por el joven arquero, que podría sufrir un grave contratiempo.

Sí que es cierto que pudo salir por su propio pie - cojeando -, pero recibió una dura entrada en una zona delicada y comprometida como es la del tendón de Aquiles. De hecho, Donny van de Beek prácticamente dijo adiós a la temporada después de ser víctima de una rotura del tendón de Aquiles.

Krapyvstov, portero del Girona / EFE

Tras la llegada de Livakovic, Vlad fue relegado a un segundo plano, pero viendo ahora que el portero croata continúa sin debutar con la camiseta 'blanc-i-vermella' y habría solicitado salir en el próximo mercado invernal, fue el guardameta escogido para el debut copero ante el Constància. Por tanto, todo apunta a que repetirá contra el Ourense el próximo 3 de diciembre... siempre que el susto quede en eso, en un susto.

Ounahi continúa brillando

Azzedine Ounahi tiene más clase que un colegio. Bautizado "el '8' de Marruecos" por Luis Enrique durante el Mundial de Qatar 2022, decidió el triunfo de los Leones del Atlas sobre Mozambique. En una acción prácticamente calcada a la de su tanto ante el Real Oviedo, recibió el pase de Mazraoui en la media luna, pisó el esférico y lo envió al fondo de la red con un disparo con comba, pegadito a la madera.

Cabe recordar que 'solo' tiene 25 años. Le lastró no tener continuidad durante su etapa en el Marsella, pues su fútbol es todo un lujo para la vista: con espacios es imparable. Debe ser importantísimo en este Girona.