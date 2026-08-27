El sustituto de Arnau ya es oficial: Javier Boñar firma con el Girona hasta 2030

El mercado del Girona está más vivo que nunca, pese a que solo quedan cinco días para que cierre. Quique Cárcel tiene trabajo por delante para acordar las salidas de numerosos jugadores de la plantilla que quieren marcharse, como Vanat —declarado en rebeldía siguiendo el ejemplo de Tsygankov—, Bryan Gil, Ounahi o Álex Moreno, entre otros, pero también debe encontrar a sus sustitutos.

El director deportivo se ha movido rápido para cerrar el relevo de Arnau, que ayer dejó el club en el que creció como futbolista para convertirse en nuevo jugador del Valencia, y este jueves por la mañana la entidad rojiblanca ha anunciado el fichaje de Javier Boñar.

El lateral derecho madrileño, de 21 años, llega procedente del filial del Atlético de Madrid por dos millones de euros y un porcentaje superior al 50% de una futura venta, según revela el diario 'As', para el conjunto rojiblanco. El futbolista firma un contrato por cuatro temporadas, hasta 2030.

Boñar, que se formó en la cantera del Atlético desde que llegó al club en 2012 con solo siete años, viene de destacar la pasada temporada con el Atlético Madrileño, dirigido por Fernando Torres, donde coincidió con el gerundense Arnau Ortiz, ahora con ficha del primer equipo rojiblanco.

En el filial del Atlético disputó 35 partidos en Primera Federación, todos ellos como titular, y contribuyó con cuatro goles y nueve asistencias. Su rendimiento le permitió debutar con Diego Pablo Simeone en el primer equipo del Atlético. En total, disputó cuatro partidos en Primera División y se estrenó como goleador con un tanto ante el Sevilla.

Ahora firma por el conjunto de Montilivi para continuar su carrera en Segunda División.

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Tal y como ha explicado el Girona en el comunicado de su fichaje, el lateral derecho tiene un perfil físico y polivalente, con capacidad para actuar también como central, al igual que Arnau. Además, es internacional con las categorías inferiores de España.

Fuente: Diari de Girona