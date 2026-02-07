Ya hay nuevo horario para el Sevilla - Girona, aplazado por la borrasca Marta

El Sevilla-Girona, previsto para hoy sábado a las 18:30 horas (CET), se jugará mañana a las 16:15 horas (CET). Tal como ha confirmado LaLiga a través de un comunicado oficial, el partido tendrá que disputarse en otra fecha por culpa del temporal que azota al sur de España y el aviso naranja anunciado en la provincia.

La noticia del aplazamiento del encuentro, el cuarto de la jornada entre Primera y Segunda División, llega tras la petición del conjunto hispalense, que entendía que el partido no debía disputarse para garantizar la seguridad de todas las partes implicadas.

La propuesta fue desestimada en un primer momento por LaLiga al no haber aviso rojo, por lo que la decisión quedó en manos de la Subdelegación del Gobierno, que a su vez dejó en manos de la Junta de Andalucía. La decisión final fue la de aplazar el encuentro, que tendrá que buscar otra fecha en un calendario sobresaturado.

"La Junta de Andalucía ha decretado la suspensión del partido Sevilla FC – Girona FC por motivos de seguridad y de protección civil. El Girona FC lamenta los inconvenientes de que esta decisión pueda ocasionar a los aficionados desplazados", confirmó el Girona a través de sus redes sociales.

La decisión de suspender el Sevilla-Girona agranda aún más el vacío de partidos en la presente jornada. Este será el segundo encuentro que se suspenda en la máxima competición española después del anuncio del Rayo Vallecano-Oviedo por el mal estado del césped y el riesgo de lluvias.

El comunicado de LaLiga

"Tras haber recibido la instrucción por parte de la Junta de Andalucia por motivos de seguridad y Protección Civil, LALIGA informa del aplazamiento de los partidos correspondientes a la Jornada 23 de LALIGA EA SPORTS que debía enfrentar al Sevilla FC y Girona FC, y la Jornada 25 de LALIGA HYPERMOTION que enfrentaba al Cádiz CF y UD Almería previstos para este sábado a las 18:30 y 21 horas respectivamente.

Las nuevas fechas y horarios de los partidos serán comunicados oportunamente una vez se determinen, de acuerdo con los clubes implicados y los organismos competentes".

Tercer partido aplazado en el sur de España

El Sevilla-Girona de la jornada 23 de LaLiga EA Sports no será el único que tenga que buscar una nueva fecha. El Ceuta-Córdoba, programado para el domingo a las 16:15 horas (CET), fue el primero en comunicar que no se disputaría, mientras que en paralelo al anuncio del Sevilla-Girona llegó el del aplazamiento del Cádiz-Almería, programado para el sábado a las 21:00 horas (CET).

LaLiga actuó con rapidez para encontrar nueva fecha tanto para el Sevilla-Girona como para el Cádiz-Sevilla, programando ambos para este domingo 8 de febrero a las 16:15 horas (CET).

A falta de confirmación oficial, la lógica invita a pensar que estos aplazamientos afectarán a todos los partidos que se disputen en el sur de España. En caso de aplicar las mismas medidas, el Málaga-Cultural Leonesa de este domingo a las 21:00 horas (CET) también tendrá que buscar nueva fecha.