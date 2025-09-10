Suspendida la rueda de prensa de Quique Cárcel por indisposición médica

El director deportivo del Girona, Quique Cárcel, tenía previsto ofrecer este miércoles una rueda de prensa de valoración del mercado. Sin embargo, el club ha anunciado que la comparecencia queda aplazada por una indisposición médica del directivo.

La rueda de prensa dio comienzo según lo previsto con aparente normalidad, sobre las 12:00 horas del mediodía, pero tuvo que suspenderse cuando Quique Cárcel se disponía a realizar el balance de fichajes y ventas del verano. De hecho, el director deportivo del club rojiblanco arrancó el discurso de valoración previo a las preguntas de los periodistas.

Una infección en la oreja

Tras la intervención inicial de Ignasi Mas-Bagà, CEO del Girona, Quique Cárcel hizo mención a las rescisiones de contrato de Ibrahima Kébé y de Valery y, cuando se disponía a hablar de los traspasos y de las incorporaciones, comenzó a encontrarse mal, hasta el punto de marearse.

Tras varios segundos de incertidumbre, Cárcel abandonó la sala tocándose la oreja y asegurando que se estaba "mareando". La rueda de prensa quedó suspendida.

El responsable del área deportiva rojiblanca sufre desde hace días una infección en la oreja que le provocó un mareo este miércoles. "El club anunciará la nueva fecha de su comparecencia en los próximos días", comenta la entidad en sus redes sociales.