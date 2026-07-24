Stuani, cada vez más cerca de cumplir su deseo de retirarse en el Girona

Cristhian Stuani está cada vez más cerca de seguir escribiendo su historia en el Girona FC. Según ha informado el programa de la cadena SER, Què t'hi Jugues, el club y el delantero uruguayo han avanzado de forma significativa en las negociaciones para ampliar su vínculo una temporada más, por lo que el acuerdo podría cerrarse en los próximos días.

El contrato del capitán rojiblanco expiró el pasado 30 de junio, aunque desde el primer momento ambas partes han mostrado su voluntad de continuar unidas. Tras el descenso a Segunda División, el Girona presentó al futbolista una propuesta adaptada a la nueva realidad deportiva y económica de la entidad.

Aunque todavía quedan algunos detalles por resolver, las conversaciones han progresado en los últimos días y el optimismo es creciente para que la renovación llegue a buen puerto.

Pese al descenso de categoría, Stuani nunca ha ocultado su intención de continuar en el Girona. El uruguayo ha manifestado en varias ocasiones que le gustaría retirarse en Montilivi y liderar el proyecto que busca devolver al equipo a Primera División.

Una idea que también comparte el club, donde consideran al delantero una figura imprescindible tanto por su rendimiento sobre el terreno de juego como por su liderazgo dentro del vestuario.

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Si no se produce ningún giro inesperado en las negociaciones, Stuani ampliará su contrato una temporada más y afrontará su décima campaña defendiendo la camiseta del Girona, consolidándose todavía más como una de las mayores leyendas de la historia reciente del club.