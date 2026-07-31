Stuani: “Todavía tengo fútbol y algunos goles guardados para hacer esta temporada"

Montilivi levantará el telón este sábado por la noche con el tradicional Trofeu Costa Brava. Una cita de lujo en la que el Girona recibirá al campeón de la Premier League y subcampeón de Europa, el Arsenal. Un partido que, con toda probabilidad, no disputará Cristhian Stuani, que continúa con molestias en la rodilla y apenas hace cuatro días que se reincorporó al grupo.

El uruguayo y Quique Álvarez han sido los protagonistas de la presentación del torneo, celebrada este mediodía en el Espai Esperit Roca de Sant Julià de Ramis. El capitán recordó que, "desde el primer momento", su intención siempre fue continuar en el Girona.

"Veía que todavía tenía fútbol para dar y que aún me quedan algunos goles por marcar", afirmó Stuani, que confía en ponerse a punto cuanto antes para ayudar al equipo "tanto dentro del campo como en el vestuario". El delantero aseguró que el objetivo de devolver al Girona a Primera División es "el mayor reto de mi carrera", porque "es el único que tengo".

Quique confía en la plantilla

Por su parte, Quique Álvarez se mostró tranquilo pese a los pocos movimientos que ha habido en la plantilla este verano. "No estoy inquieto porque desde el primer momento conocía la situación. A todos los entrenadores nos gustaría tener la plantilla cerrada sin esperar a estos últimos quince días malditos. Ojalá se queden todos, pero puede haber movimientos", explicó.

El nuevo técnico rojiblanco reveló que, durante sus primeros días al frente del equipo, hizo "los deberes" intentando hablar con todos los jugadores para conocer sus sensaciones e intenciones.

"Había jugadores que no lo veían claro. Han pasado las semanas y lo que me da tranquilidad es que el equipo entrena muy bien, hay futbolistas que ya no lo ven tan mal y se están implicando mucho. El ambiente invita a quedarse para afrontar este reto", señaló. En este sentido, insistió en que no le preocupa la situación. "Sabíamos que podía pasar y no nos sorprende que las cosas vayan más despacio de lo que quizá nos gustaría", añadió.

Sobre la llegada de refuerzos, Álvarez no quiso aventurar novedades. "Habrá que reforzar alguna posición y en otras dependerá de las salidas. Hoy éramos 26 jugadores y todos muy buenos", concluyó.

Fuente: Diari de Girona