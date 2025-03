Stuani tira de orgullo para salvar un punto

"El de siempre". Sí, Cristhian Stuani acudió al rescate de un Girona que se vio por detrás en el marcador con casi toda la segunda mitad por delante tras el tanto de Diego López. Sexto partido sin conocer la victoria y tercer empate consecutivo que les deja con 34 puntos en su casillero, siete por encima del descenso y a seis del séptimo clasificado. Sensaciones agridulces y un juego que se reactivó tras la diana del charrúa y las modificaciones que introdujo Míchel para revolucionar el encuentro (1-1)

Míchel tiene bastante claro cuál es su once de gala. Bailará alguna que otra pieza, pero hay varios intocables en el esquema del técnico vallecano. Se intuía que no introduciría apenas modificaciones en su once respecto al presentado en el RCDE Stadium, siendo la (obligada) entrada de Danjuma la única novedad. Y mantenía firme su apuesta por Arthur, que encadenaba su segunda titularidad. Corberán haría lo propio en su Valencia, introduciendo a Diakhaby para dibujar una línea defensiva de cinco futbolistas.

Miguel Gutiérrez (i), protege el balón ante el centrocampista del Valencia, Javi Guerra, durante el encuentro correspondiente a la jornada 28 de Laliga EA Sports que disputan hoy sábado Girona y Valencia / EFE/David Borrat

Luchas (y dinámicas) opuestas. El Valencia venía de sumar ocho puntos de quince posibles en las últimas cinco jornadas para coger aire y salir de la zona comprometida de la clasificación. Y, el Girona, de encadenar cinco partidos sin conocer la victoria, pese a mejorar las sensaciones ofrecidas en los últimos encuentros. Por ello, Míchel insistió tanto en su 'llamamiento' a Montilivi, clave para el equipo en momentos decisivos.

45 MINUTOS 'ACCIDENTADOS'

Echaba el balón a rodar y rápidamente quedaran claras las intenciones de ambos. Los gironins se adueñarían de la posesión y el cuadro che se protegería con ese 5-4-1 que propuso Corberán, esperando cualquier opción al contragolpe. Ese sería el guion de una primera mitad de pocas ocasiones (solo un tiro a puerta), más allá de una gran parada de Gazzaniga a un remate de Sadiq, un elevado golpeo de rosca de Arthur desde la frontal o un testarazo de Krejci que Diakhaby repelió.

Iván Martín y Gayà protagonizaron una acción que acabó con ambos tendidos sobre el césped. El '23' se llevó la mano al isquiotibial de su pierna izquierda y tuvo que retirarse del césped, dejando su sitio a van de Beek. El capitán che sufrió un pisotón en un dedo - una imagen no apta para sensibles -, pero pudo continuar sin problema.

APARECIÓ EL DE SIEMPRE

Necesitaba una marcha más el partido. El Girona debía intimidar a un Valencia cómodo atrás y conforme con el empate. Sacó a pasear Mamardashvili una mano salvadora sobre Arnau y, cinco minutos después, Diego López enmudeció Montilivi cogiégole la espalda al '4' y rematando un gran centro de Foulquier.

Todavía quedaba media hora por delante, pero el equipo estaba obligado a reaccionar. Míchel dio entrada a Romeu y Stuani, que tardó apenas cinco minutos en volver a ser el ángel de la guarda del Girona: centro con música de Miguel y testarazo implacable a la escuadra. A partir de ahí, tiraron de orgullo para intentar darle la vuelta al partido. Asprilla, que saltó al final, dejó destellos interesantes. Reparto de puntos insuficiente para las aspiraciones de ambos, sobre todo para un Girona que jugaba en casa.