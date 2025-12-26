Stuani, pichichi a los 39 años

Hace algo más de dos meses, Cristhian Stuani sopló un pastel con treinta y nueve velas. Lo celebró marcando goles, claro. El uruguayo, pilar del club y decisivo en la permanencia de la temporada pasada, ha sido el máximo goleador del Girona en 2025. Ha marcado 11 goles y le saca más del doble al segundo, Viktor Tsygankov, que ha anotado cinco. El equipo solo ha marcado 38 goles en 41 partidos.

Stuani, inalterable al paso del tiempo, además, tuvo la virtud de repartir el gol para dar el máximo de puntos posible en momentos en los que el equipo agonizaba. Los 11 goles del '7' llegaron en 10 partidos: dos goles contra el Espanyol y el Valencia, en marzo, sirvieron para empatar dos partidos que estaban perdidos; uno contra el Betis, en abril, salvó el honor; otro contra el Leganés, también en abril, parecía dar los tres puntos, hasta que llegó Danjuma y lo estropeó todo en el tiempo de descuento con aquella pérdida sin sentido cuando el partido ya moría; dos más contra el Valladolid y el Mallorca, ya en mayo, para asegurar la continuidad en Primera; y un último del primer semestre, todavía en mayo, para empatar provisionalmente en Anoeta. Pero el Girona acabó perdiendo.

En total, los goles de Stuani significaron siete puntos (el Girona terminó con 41 puntos y el Leganés, el primero en descender, con 40) durante el tramo entre enero y mayo de 2025. Un guiño a su dorsal que contrasta con la nula aportación de los otros puntas del primer equipo durante el primer tramo del año: Abel Ruiz solo marcó un gol, en febrero (no ha marcado ninguno más), y Miovski no hizo ninguno en cinco meses. Entre los dos delanteros centros fichados para ir a la Champions, pues, solo han marcado un gol en este 2025.

El uruguayo ha redondeado su excelente año con un doblete contra el Oviedo, el 1-2 y el 3-2 de un duelo que los rojiblancos dejaron escapar incomprensiblemente en el minuto 97; un gol en Inca en la primera eliminatoria de Copa que Tsygankov y Vanat salvaron en la prórroga, y un último en Getafe, en la última jugada, que no sirvió para puntuar. En total, pues, un punto más para un equipo que suma 15 en 17 jornadas y está a uno de la permanencia.

14 goleadores

En total, el Girona ha tenido 14 goleadores diferentes. A Stuani le sigue el citado Tsygankov, con cinco, protagonista reciente con su doblete en San Sebastián. El tercero en discordia es Vanat, fichado este verano, que ha marcado cuatro.

Con tres encontramos al fichaje más caro de la historia de la entidad, Yáser Asprilla, que costó dieciocho millones de euros más variables. También ha marcado tres Azzedine Ounahi, el mejor refuerzo de este verano y que pasará la Navidad jugando la Copa África con Marruecos, anfitriona de la competición y una de las principales favoritas a levantar el título. Cuanto más lejos llegue la selección, más partidos estará huérfano el Girona de su fútbol. Sin él, dos derrotas por 3-0 y 0-3 contra el Elche y el Atlético de Madrid.

Dos goles han marcado Arnau Martínez, Danjuma y Yangel Herrera, y cierran la lista, con una sola diana, Jhon Solís, autor del primer gol de 2025, Bryan Gil, el citado Abel Ruiz, Portu, Joel Roca y Witsel, con aquella increíble chilena en el Estadio Olímpico Lluís Companys en el derbi catalán contra el Barça.

Pero pasan los años, y en Montilivi el gol sigue teniendo el nombre de Cristhian Stuani.