Stuani liderará el camino de vuelta a Primera

Estaban condenados a entenderse. La historia de Cristhian Stuani no merecía un final así. El futbolista más importante del Girona merece un desenlace a la altura de su legado.

Su contrato expiró el pasado 30 de junio, pero desde el primer momento quedó claro que su deseo era seguir. Quería capitanear al equipo en Segunda División y liderar el regreso a la élite del fútbol español cuanto antes.

La afición cruzaba los dedos para que el charrúa continuara un año más y pudiera devolver al Girona a lo más alto. Y así será. Tal y como avanzó el programa 'Què T’hi Jugues', el club catalán y Stuani alcanzaron un acuerdo para ampliar su vinculación una temporada más. Hasta el 30 de junio de 2027. El anuncio se producirá en breve y el capitán afrontará su décima campaña representando al conjunto 'blanc-i-vermell'.

Cristhian Stuani celebra su segundo gol contra el Real Oviedo / David Borrat / EFE

Durante las últimas semanas, ambas partes fueron acercando posturas hasta sellar un acuerdo que garantiza la continuidad del uruguayo. Una renovación que supone un impulso tanto en el plano deportivo como en el anímico.

Stuani es una figura imprescindible en el vestuario y un referente para los más jóvenes. A las puertas de los 40 años, se pondrá a las órdenes de Quique Álvarez para convertirse, junto al recién renovado David López, en uno de los pilares del proyecto.

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Su protagonismo ha ido cambiando con el paso de los años, pero sigue siendo la personificación del sentimiento de pertenencia. Se entregó en cuerpo y alma para intentar salvar, una vez más, al Girona. Esta vez, sin embargo, no fue suficiente. Ahora tiene la oportunidad de liderar el camino de vuelta a Primera División.