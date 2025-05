Stuani, el humilde salvador del Girona: "No sé si me merezco tanto"

El Girona está virtualmente salvado y volverá a jugar la próxima temporada en Primera División. Tras una temporada muy dura y un final complicado, ha salido el de siempre para salvar al equipo en el partido decisivo: Christian Stuani.

Ante el Valladolid, el uruguayo fue el autor del gol que desataba la locura en Girona y para los decenas de desplazados a Pucela en un martes laborable. Incluso el presidente bajó al campo para agradecerselo. Unos desplazados que se quedaron sin voz cantando el nombre del '7'. También los vallisoletanos, rendidos ante la grandeza del pistolero.

"Es bonito que no solo tu afición te valore", decía el MVP del partido, con su humildad de siempre.

"El equipo hizo un trabajo increíble. Era un partido complicado, por la situación del Valladolid, pero nosotros de cualquier manera teníamos que ganar. Estoy emocionado, no sé si me merezco tanto", añadía, visiblemente emocionado. "Me debo mucho a este equipo y a nuestra gente. Hemos sufrido mucho y hemos revertido la situacion a base de mucho orgullo. Hacer este gol para mí significa mucho".

Una de las primeras cosas fue hizo el delantero gironí fue ir a abrazar a Míchel, que volvía tras su ausencia en el banquillo del equipo por baja médica este fin de semana: "Michel sufre, también con lo que ha pasado estos días y lo que ha tenido. Ha sido un año de muchas extectativas y presión, y se ha torcido un poco. La aficion se lo merece porque también ha sufrido mucho".