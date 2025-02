Stuani: "No se puede faltar el respeto a los árbitros"

Cristhian Stuani cree que es posible ganar en el Santiago Bernabéu. El delantero del Girona, que criticó la presión y los ataques que están sufriendo los árbitros, se mostró en rueda de prensa totalmente convencido de que el equipo rojiblanco puede sumar los tres puntos en la próxima jornada ante el Real Madrid

Para Stuani la asignatura pendiente del Girona es encontrar la regularidad: "Hay que seguir trabajando para encontrar nuestra mejor versión. La última derrota (ante el Getafe en casa) nos dolió mucho por cómo se dio, pero ahora ya es pasado. Hay que intentar seguir mejorando para encontrar la regularidad que estamos buscando".

Preguntado por su primera titularidad en mucho tiempo, Stuani se mostró autocrítico: "Estoy muy contento por la titularidad. Afronté el partido con mucha ilusión, convencido de que iría bien. Lamentablemente no conseguimos ganar y no pude marcar ni tener casi ocasiones. Debo intentar mejorar conjuntamente con el equipo para mejorar prestaciones".

Los ataques a los árbitros

Los protagonistas de la rueda de prensa fueron los árbitros, tras las críticas y los ataques que están recibiendo en las últimas semanas. Stuani fue claro en su mensaje: "Queremos mandar un mensaje de confianza y solidaridad con los árbitros. Últimamente se exponen a mucha presión mediática y de nuestro lado hay que inclinar la balanza para que las cosas vayan a mejor".

El uruguayo aseguró que "nos fijamos más en los árbitros que en lo bonito que es el fútbol" y cree que "ellos deben hacer su trabajo y los jugadores el nuestro. Los árbitros van a intentar siempre hacer lo mejor que esté en su mano". El delantero, preguntado por si cree que los ataques del Real Madrid al estamento arbitral afectarán al desarrollo del partido, expresó que "nosotros no tenemos que pensar que nos va a afectar. El partido es visto por mucha gente y no me creo que el árbitro esté condicionado por según qué presiones, porque entonces nos quedamos aquí en Girona y no viajamos".

Hay decisiones que te pueden gustar más o menos, pero es lo que hay. Lo que no se puede hacer es faltar el respeto Cristhian Stuani — Delantero del Girona

Insistiendo en el tema, Stuani discrepa "con estar presionando constantemente a los árbitros. Además, los equipos que se quejan más constantemente son los grandes. Hay que dedicarse a jugar los partidos y disfrutarlos". El '7' rojiblanco cree que "hay que respetar a la autoridad y dejarles trabajar". "Hay decisiones que te pueden gustar más o menos, pero es lo que hay. Lo que no se puede hacer es faltar el respeto", añadió.

¿Qué debe hacer el Girona?

"Hay que ganar y hacer nuestro fútbol para ganar sin pensar en el árbitro", añadía un Stuani que cree que el objetivo del Girona debe ser "buscar la regularidad y la confianza máxima y que se vea reflejado en puntos". "No hay que pensar en Europa ni en la zona baja, solo en el partido que nos viene", sentenció.

Sobre su situación personal y sus cuatro goles que ha cosechado en el Bernabéu, Stuani piensa que "jugar contra el Madrid es una ilusión extra y es un momento ideal para hacer las cosas bien" y espera poder ayudar al equipo: "Si tengo la ocasión de jugar y marcar, lo voy a intentar".

Por último, el ariete uruguayo aseguró que el Girona tiene posibilidades de ganar ante el Madrid: "Es difícil en su campo, pero tenemos la experiencia de que sí se puede. Estamos compartiendo ese mensaje de seguir trabajando para sacar algo positivo del Bernabéu. Jamás me escucharás decir que no somos capaces de conseguir un resultado bueno, porque ya lo hemos hecho y en situación peores que ahora".