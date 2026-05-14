Stuani debería ser eterno: el Girona cree en la salvación

Es y será eterno. Don Cristhian Stuani, capitán y futbolista más importante de la historia del Girona, puede valer una permanencia. La historia va camino de repetirse en Montilivi. De ser así, que vayan preparando la estatua que tanto merece. Al conjunto catalán le quedan dos finales para certificar su continuidad en Primera División: Atlético y Elche. Este punto, por ahora, le saca del descenso. Tocará sufrir (1-1).

El Girona había vuelto al descenso tras el sorprendente triunfo del Levante en Balaídos. Huyó de la quema en enero, después de asaltar Son Moix y estrenar el 2026 con un triunfo vital. Atrás quedaban 133 días instalado en la zona roja, y aquella victoria se interpretó como el punto de inflexión que necesitaba un equipo que llevaba demasiado tiempo sufriendo.

Las sensaciones empezaron a cambiar y los resultados no tardaron en acompañar. Llegaron triunfos de muchísimo mérito ante Barça, Athletic y Villarreal, además de dos empates muy trabajados frente al Real Madrid.

Pero cuando la permanencia parecía estar prácticamente amarrada, la mala dinámica de las últimas jornadas, unida al inesperado empuje de los equipos de abajo, devolvió al Girona a una realidad incómoda: tocaba sufrir otra vez hasta el final.

Los jugadores del Girona celebran el gol de Stuani / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

"Es uno de los partidos más importantes de la historia del Girona"

"Es uno de los partidos más importantes de la historia del Girona", esas fueron las palabras de Míchel en la previa. Era una final. "Más importante que el debut en Champions en París". Solo podía entenderse como una final. Aún no de vida o muerte... pero casi.

La Real, a pesar de no jugarse nada, salió con un once de gala. Con un Yangel Herrera que volvía a la que fue su casa. Todos los ingredientes estaban ahí: personalidad con y sin balón, orgullo, garra, intensidad… Solo faltaba meterla.

Ofensivamente hablando fue, seguramente, uno de los mejores partidos del cuadro catalán. Se produjeron un sinfín de llegadas a la meta de Remiro. La precipitación en tres cuartos y la tardanza en armar el disparo, sin embargo, condenó al equipo.

De Gazzaniga a Jon Martín

Más condenaron aquellos errores, innegociables en Primera División, que revivieron los fantasmas de las primeras jornadas. Y es que así llegó el 0-1 que dejó a Montilivi helado. Mudo.

El gol llevó la firma de Jon Martín, quien se impuso en el salto a Vitor Reis e Iván, pero también la de Gazzaniga. El meta argentino, de forma inexplicable, palmeó - extrañísimamente además - el balón a córner en lugar de atraparlo.

Sin tiempo para lamentaciones, el Girona debía reponerse de tal mazazo e ir a por la remontada. No le quedaba otra. Había hecho méritos para avanzarse en el marcador y, tras el tanto 'txuri-urdin', gozaron de ocasiones inmejorables para empatar. La más clara salió de la bota derecha de Ounahi, pero una mano salvadora de Remiro le negó el gol. El de Cascante, por cierto, estuvo excelente bajo palos.

Siempre Stuani

Y entonces Míchel recurrió a Stuani. El charrúa, historia viva de la entidad, tuvo que jugar infiltrado en Vallecas. Y aun así marcó. Ante la Real también tendría que infiltrarse. Estaba para cinco o diez minutos... pero el Girona le necesitaba.

Cinco minutos de Stuani fueron más que suficientes el lunes. Imagínense toda una segunda mitad... Y así, con el corazón, el capitán empató el partido. Ounahi filtró a Arnau, que puso un centro que encontró el remate del uruguayo. Enloqueció Montilivi. Empujó a los suyos hacia la victoria. Quedaba un mundo.

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Lo intentó y lo intentó un Girona que precisó de varias ocasiones y reclamó con insistencia un penalti por mano en los instantes finales. Pero el segundo no llegó. Punto que sabe a poco teniendo en cuenta el calendario, pero que saca al Girona del descenso. Ya es mucho.