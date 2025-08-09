Stuani da la cara ante De Bruyne y el Nápoles

Los amistosos entre Girona y Nápoles ya se han convertido en un clásico de pretemporada. Con esta visita a Castel di Sangro, ya son cuatro los encuentros entre catalanes e italianos para coger ritmo antes del nuevo curso. Un test de altísima exigencia para los de Míchel -ante el campeón del calcio- que esta vez no acabó en tragedia gracias a un Stuani que sigue siendo un goleador insaciable a sus 39 años.

Nápoles - Girona Amistoso NÁP 3 2 GIR Alineaciones Girona Gazzaniga (Krapyvstov, min. 65); Arnau, Antal (Hugo Rincón, min. 45), Krejci (David López, min. 65), Blind (Francés, min. 65); Solís (Vitor Reis, min. 45), Yangel (Iván Martín, min. 65); Joel Roca (Lemar, min. 45), Asprilla (Portu, min. 65), Tsygankov y Stuani (Miovski, min. 45). Wolverhampton Meret; Di Lorenzo, Rrahmani (Marianucci, min. 85), Juan Jesús (Beukema, min. 75), Olivera (Spinazzola, min. 75); Lobotka (Gilmour, min. 60), Anguissa, De Bruyne (Lang, min. 75); Neres (McTominay, min. 60), Lukaku (Lucca, min. 75) y Politano.

El Girona se enfrentaba al que será el próximo equipo de Miguel Gutiérrez -salvo sorpresa máxima- después de dejar grandes sensaciones ante el Wolverhampton en el Trofeu Costa Brava. Sin embargo, todos los brotes verdes que se vieron en Montilivi se esfumaron tras el pitido inicial.

El Nápoles de Conte, que ha firmado una pretemporada floja ante rivales de poca entidad, tardó solo tres minutos en tomarle la medida al equipo catalán. Con una presión alta liderada por Lukaku, el conjunto transalpino anuló a un Girona que no encontraba el camino para cruzar ni siquiera el centro del campo.

Así llegó la primera ocasión de los napolitanos. Recuperación de Lukaku, pase atrás a De Bruyne y disparo raso ligeramente desviado del ex del City. En la siguiente acción, Gazzaniga tuvo que salvar una vaselina de Zambo Anguissa tras otra pérdida de la zaga del Girona. Y a la tercera fue la vencida: Di Lorenzo, a los cuatro minutos, aprovechó un saque de esquina lanzado por De Bruyne en el primer palo para abrir la lata.

De Bruyne, imparable

El ritmo del Nápoles era demasiado para el Girona, que perseguía el balón al ritmo que imponía De Bruyne. Y el belga, que ya había calibrado su pierna derecha, firmó el 2-0 a los 15 minutos. De nuevo, Lukaku lo habilitó con un balón franco que esta vez no desaprovechó desde dentro del área para superar a Gazzaniga.

⚽️ Segon gol del Nàpols!



⚡️ De Bruyne, a passada de Lukaku, amplia l’avantatge al marcador i obliga al Girona a reaccionar



⚔️ Nàpols 2⃣🆚0⃣ Girona



▶️ https://t.co/wF919MD6WP pic.twitter.com/ZAc2jVPlcZ — Esport3 (@esport3) August 9, 2025

El festival de los de Conte, y de su flamante fichaje, prosiguió con el tercero —y el particular doblete de De Bruyne— a los 23 minutos. El '17' cazó un balón suelto en el área del Girona para demostrarle a Gazzaniga que chuta igual de bien con la diestra que con la zurda. Un latigazo inapelable para el argentino.

Stuani salvó los muebles

Parecía que el baile iba a ser mayúsculo. Pero cuando peor estaba el Girona, apareció Stuani. El uruguayo no necesitó ni la colaboración de sus compañeros para arreglar un primer tiempo horrible. Pasada la media hora, rebañó una mala parada de Meret tras una falta central para poner el 3-1. El 3-2, en el 43’, lo firmó tras un movimiento de killer nato, anticipándose a su marca en un centro raso de Tsygankov al primer palo. Después, la clavó en el único ángulo que no cubrió Meret.

🔝 NO ES CANSA DE FER GOLS!



⚽️ Stuani apareix per enganxar el Girona al partit amb un doblet!



⚔️ Nàpols 3⃣🆚2⃣ Girona



▶️ https://t.co/wXOYfGKr1D pic.twitter.com/ufX48sFCeA — Esport3 (@esport3) August 9, 2025

Tras el descanso, Míchel dio minutos a Hugo Rincón, Lemar -que se colocó de mediapunta- Miovski y Vitor Reis, que debutó como nuevo jugador del Girona, sustituyendo a un Antal que lo pasó extremadamente mal. Contra todo pronóstico, el Girona salió mejor y logró frenar ligeramente a un De Bruyne que, sin despeinarse, dominó el partido en el primer acto.

Hugo Rincón impulsó la mejora del segundo acto

Pasada la hora, también saltaron al verde Krapyvstov, Francés, Portu, Iván Martín y David López, reestructurando casi por completo el once inicial. El Nápoles, seguramente aún en busca de su plenitud física, dio un paso atrás en la presión y el equipo catalán se mostró más cómodo sobre el césped.

Con las posesiones del Girona más largas, el partido fue muriendo poco a poco. No sin antes que Hugo Rincón demostrase por qué media Liga quería su cesión este verano. El futbolista en propiedad del Athletic estuvo a punto de poner el 3-3 en el tramo final tras una jugada en solitario sensacional. Su remate, de exterior, se marchó ligeramente desviado.

😳 OCASIÓ CLARÍSSIMA!



🪄 El debutant 𝐕𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐑𝐞𝐢𝐬 inicia la jugada, Lemar la fabrica i a Hugo Rincón li ha faltat molt poc per igualar el partit



⚔️ Nàpols 3⃣🆚2⃣ Girona



▶️ https://t.co/wXOYfGKr1D pic.twitter.com/rAOJvpz485 — Esport3 (@esport3) August 9, 2025

El Girona, gracias a Stuani en el primer tiempo y a Hugo Rincón en el segundo, consiguió frenar una sangría considerable y se quedó cerca de evitar la derrota ante el vigente campeón de la Serie A. Pretemporada finalizada, los de Míchel ya piensan en su debut en LaLiga.