Stuani, capitán en la sombra

Las lesiones no están respetando a Cristhian Stuani. El charrúa, que apenas suma 290 minutos repartidos en 14 encuentros, se sometió a pruebas médicas para conocer el alcance de unas molestias en el aductor que le impidieron entrar en la lista de convocados de Míchel para recibir al Celta de Vigo el pasado domingo.

El club emitió un parte médico para informar de su percance físico una hora antes de que el balón echara a rodar en Montilivi: "Cristhian Stuani sufrió una lesión muscular en el aductor derecho durante el entrenamiento de ayer y es baja para el partido de hoy. La disponibilidad del jugador dependerá de su evolución".

Los distintos contratiempos físicos, sumados a la falta de continuidad, que se han ido interponiendo en su camino están lastrando una barbaridad al capitán, que no está gozando del protagonismo idóneo bajo las órdenes de Míchel.

Eric Garcia en una acción con Stuani y Arnau Martínez en el Barça - Girona en Montjuïc / Dani Barbeito

Lógicamente, no está siendo tan decisivo como en otras campañas, especialmente la anterior, en la que se echó el equipo a la espalda, pero sí pudo contribuir con hasta cuatro dianas - tres en Liga y una en la Copa -.

Está ejerciendo de capitán en la sombra. Su rol cambió, pero sus galones continúan intactos. En Montilivi cruzan los dedos para que sus dolencias no vayan a más y puedan volver a disfrutar de su fútbol.