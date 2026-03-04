Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Real Sociedad - AthleticCopa del ReyDónde ver Copa del ReyNewcastle - BarçaLamine YamalRayo - OviedoJugadores AtléticoReal MadridPremier League directoLesión KoundéLesión BaldeMbappéSanciones Real MadridCuándo es la final de la Copa del ReyKim AngelFlickGriezmannDucatiHorarios F1 AustraliaTransgrancanariaPróximo partido AlcarazBadosa Indian WellsOlimpia Milano - BarçaUFC 326 horariosPogacarStrade BiancheArnold Classic 2026Próxima carrera MotoGPFirmas Elecciones BarçaJuan Carlos RiveroDavid BeckhamTrumpMaldiniDónde ver F1Juegos gratis PS Plus marzo
instagramlinkedin

GIRONA

Stuani, capitán en la sombra

El charrúa no está viviendo una temporada nada sencilla y sufre "una lesión muscular en el aductor derecho" que le impidió jugar ante el Celta

Cristhian Stuani celebra su segundo gol contra el Real Oviedo

Cristhian Stuani celebra su segundo gol contra el Real Oviedo / David Borrat / EFE

Clàudia Espinosa

Clàudia Espinosa

Las lesiones no están respetando a Cristhian Stuani. El charrúa, que apenas suma 290 minutos repartidos en 14 encuentros, se sometió a pruebas médicas para conocer el alcance de unas molestias en el aductor que le impidieron entrar en la lista de convocados de Míchel para recibir al Celta de Vigo el pasado domingo.

El club emitió un parte médico para informar de su percance físico una hora antes de que el balón echara a rodar en Montilivi: "Cristhian Stuani sufrió una lesión muscular en el aductor derecho durante el entrenamiento de ayer y es baja para el partido de hoy. La disponibilidad del jugador dependerá de su evolución".

Los distintos contratiempos físicos, sumados a la falta de continuidad, que se han ido interponiendo en su camino están lastrando una barbaridad al capitán, que no está gozando del protagonismo idóneo bajo las órdenes de Míchel.

Eric Garcia en una acción con Stuani y Arnau Martínez en el Barça - Girona en Montjuïc

Eric Garcia en una acción con Stuani y Arnau Martínez en el Barça - Girona en Montjuïc / Dani Barbeito

Lógicamente, no está siendo tan decisivo como en otras campañas, especialmente la anterior, en la que se echó el equipo a la espalda, pero sí pudo contribuir con hasta cuatro dianas - tres en Liga y una en la Copa -.

Noticias relacionadas

Está ejerciendo de capitán en la sombra. Su rol cambió, pero sus galones continúan intactos. En Montilivi cruzan los dedos para que sus dolencias no vayan a más y puedan volver a disfrutar de su fútbol.

TEMAS