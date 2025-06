Oficial: Stuani renueva con el Girona

"Girona fue, es y será siendo tu casa, Cristhian. ¡Juntos a por una nueva temporada!", escribe el club en un esperadísimo comunicado. El Girona y Cristhian Stuani estaban destinados a entenderse. No podía ser de otra manera. Ni el aficionado 'gironí' más pesimista podía hacerse a la idea de ver a su capitán y futbolista más importante de la historia del club defender otros colores. Otro escudo. Y eso que sus condiciones contractuales podían dar pie a complicaciones. Tanto, que de puertas hacia fuera se temía una barbaridad por su continuidad en Montilivi. Pero el club anunció este lunes la renovación de la leyenda 'blanc-i-vermella'.

"No me gusta hablar y creo que no me corresponde porque es confidencial y siempre he respetado al club", soltó al ser preguntado por la veracidad de su última renovación, estipulada para 2026, en el programa 'Montiliving'. "Mi prioridad es estar aquí y el club lo sabe, pero hay cosas que no dependen de mí", añadió. Quique Cárcel, en su comparecencia ante los medios para hacer balance de la temporada, se encargó de clarificar su situación: "El contrato pone que acaba el próximo año, pero cuando estábamos en Segunda se difirió una deuda porque si no se habría marchado. La deuda todavía existe. Teóricamente, él tiene razón cuando dice que no tiene contrato, porque éticamente queda libre".

En resumidas cuentas, cuando renovó en julio de 2021 hasta 2026, en época postCovid, se bajó el sueldo por curso y difirió una parte importante durante de los demás años restantes. Ya en su último año de contrato, la práctica totalidad de su salario es deuda acumulada por el club en los cursos anteriores, cuando militaba en Segunda División con una ficha de Primera. Y, claro, técnicamente podía quedar libre el 30 de junio.

La dirección deportiva 'gironina' estaba trabajando en una mejora contractual, ya lo dijo Quique: "El Girona quiere que continúe y le hemos hecho una oferta para que sea así". Y, como se podía preveer, las negociaciones iban viento en popa. De esta forma, ambas partes llegaron ya a un entente para renovar al charrúa por una temporada, más otra opcional.

Stuani, el futbolista más importante de la historia del Girona / @gironaFC

"Desde su llegada a Montilivi en verano de 2017, Stuani se ha convertido en una pieza fundamental del equipo, tanto dentro de como fuera del terreno de juego. En estas siete temporadas, ha disputado 289 partidos oficiales y ha anotado 140 goles entre Primera, Segunda División y Copa del Rey. Este registro lo sitúa como el máximo goleador histórico del club", expresa el club en su comunicado.

En SPORT contamos el pasado viernes que Stuani no pensaba en moverse de Girona. Sí que fue tanteado por Nacional, pero descartó dicha propuesta. Echó raíces en la ciudad catalana e, incluso, estaría valorando desempeñar una función interna en el club en un futuro no demasiado lejano, cuando colgase las botas.

Pero Cristhian Stuani iba a seguir haciendo historia en el Girona. Solo él podía mantener al equipo en Primera División tras un tramo final de curso complicado. 141 dianas en 289 partidos... y las que vendrán.