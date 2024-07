Spertsyan vuelve a la órbita del Girona

En términos legales, ayer día 1 de julio de 2024 inició la nueva temporada 2024/25. Y el Girona, como tantos otros clubes, lleva ya varias semanas trabajando en la planificación de una plantilla que competirá, por primera vez en la historia del club, en la mismísima Champions League.

Llegaron Ladislav Krecji y Abel Ruiz para llenar el vacío que dejó, principalmente, Aleix Garcia, capitán y líder del equipo, que puso rumbo al Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Asimismo, tanto Alexander Callens como Gabri Martínez, que pasaron el curso cedidos, se marcharon traspasados a AEK Atenas y Braga, respectivamente.

UN MEDIOCAMPO 'VACIÓ'

Por ahora, han ido sonando - con mayor o menor fuerza - varios candidatos para reforzar a un equipo cuya alguna que otra demarcación queda bastante 'coja'. Tras la baja del de Ulldecona, solo quedan tres - cuatro contando a Portu - centrocampistas en la plantilla: Yangel Herrera, Iván Martín y Jhon Solís. Teniendo en cuenta que el colombiano apenas entró en los planes de Míchel la pasada temporada.

Yangel Herrera e Iván Martín son los únicos supervivientes - además de Jhon Solís - en el centro del campo / @ivanmartinn7

Es por ello que la dirección deportiva del club debe centrar sus esfuerzos en, primero encontrar al 'sustituto' de Aleix, y, después, doblar las tres posiciones del centro del campo.

Hará aproximadamente tres semanas, SPORT confirmó que el Girona estaba pendiente de un futbolista que despuntó - y de qué manera - en la Premier Liga de Rusia: Eduard Spertsyan. Ya apareció en el radar del club el pasado mes de marzo, y aunque en el aquel momento simplemente era un nombre más en la lista, ahora, sin embargo, se habrían iniciado negociaciones entre clubes.

¿CÓMO JUEGA SPERTSYAN?

Eduard Spertsyan (2000, 24 años) nació en Stavropol, en la región del Krai, una de las siete llamadas Repúblicas o Territorios Musulmanes de Rusia. El 'yan' final de su apellido indica que es de origen armenio, por eso logró la nacionalidad y decidió representar a Armenia.

Empezó a formarse en las categorías del Krasnodar desde bien pequeño, hasta conseguir llegar al primer equipo la pasada campaña 2021/22. Y, a día de hoy, es todo un símbolo en el equipo que terminó como subcampeón en la liga y peleó hasta la última jornada con Zenit y Dinamo Moscú.

Eduard Spertsyan es un mediapunta armenio nacido en Rusia con mucha llegada / @edospertsyan.74

Su posición natural es la de mediapunta, una posición en la que destaca mucho, porque no es un goleador nato. Eso sí, convirtió 11 goles y repartió siete asistencias en 29 jornadas, por lo que sus números no estuvieron nada mal. Tiene una gran visión de juego, y sabe poner buenos centros al área. Además, aguanta y protege muy bien el balón, pese a no ser muy grande (1,78m). Y, por supuesto, tiene clase jugando.

En Krasnodar brilló muchísimo jugando, como decíamos, de segunda punta, justo por detrás del colombiano Jhon Córdoba. Por ello, sería el socio perfecto de Artem Dovbyk. Y es que si Spertsyan actuará de segundo punta, Iván Martín podría retrasar su posición y formar pareja en el pivote junto a Yangel.

De hecho, al de Bilbao ya le vimos jugar de pivote en más de un partido la pasada temporada. Eso sí, Míchel usó ese recurso para cubrir la ausencia del venezolano, pero no terminó de funcionar porque el equipo carecía de una figura más defensiva. Pero el tándem Iván-Yangel podría dar mucho rédito, y el armenio podría tener hueco en la mediapunta.

Como decíamos, desde Rusia informan que el Girona y el Krasnodar habrían entrado en las primeras conversaciones, y que el club catalán habría enviado alguna que otra oferta. Tiene un valor de mercado de 20 millones de euros y contrato hasta 2026, pero podría salir por una cantidad que rondaría los 13 'kilos'.