Un sinsentido que puede costar caro

Es, realmente, difícil de explicar. Más allá de las expectativas, la presión, el estilo de juego o de la confección de la plantilla, hay algo innegociable en el fútbol: el trabajo. Y el orgullo. Es inconcebible echar dos puntos al traste cuando parecía estar todo de cara: superioridad numérica desde el minuto 19 y tanto en el 54' para rematar a un equipo sumido en el descenso. Más aun cuando tú también te estás jugando la vida y, a estas alturas de la temporada, de sumar un triunfo a conceder un empate había un mundo.

Dos puntos que lo pueden cambiar todo. Si el Girona hubiese cosechado una victoria en Butarque, estaría un pasito más cerca de la permanencia en Primera División. 37 puntos, los mismos que un Sevilla que había caído en El Sadar. Tres más que el Alavés, cinco más que la UD Las Palmas - antepenúltimo - y ocho más que el Leganés - penúltimo -. Una realidad que Munir se encargó de convertir en utopía en el añadido (92' para ser exactos): 35 puntos, uno por encima del Alavés, tres más que la UD Las Palmas y cinco más que el Leganés.

La expulsión de Cissé ante el Girona / Twitter

UN CALENDARIO DE 'POCOS AMIGOS'

El calendario no da tregua. Y se antoja infernal no... lo siguiente. Cinco jornadas de infarto que decidirán el destino de un Girona perdido. Sin alma. Abatido. La situación que se vive en el club no entraba en los planes ni del más pesimista. Por ello, la 'mochila' de los futbolistas pesa más. No estaban 'entrenados' para sufrir. Para vivir momentos de alta tensión. No se pensaba repetir la hazaña del curso pasado, pero sí estar en la lucha por los puestos europeos. O, como mínimo, convivir con tranquilidad en media tabla.

El calendario del Girona Girona - Mallorca (5/05 21:00h)

Girona - Villarreal (10/05 18:30h)

Valladolid - Girona (13/05 19:00h)

Real Sociedad - Girona (18/05*)

Girona - Atlético de Madrid (25/05*) * Fecha y horario por confirmar

Tres de los cinco partidos restantes son en Montilivi. Pero los niveles de confianza y moral del equipo están por los suelos. Y los rivales, a excepción de un Atlético sin opción al título, se juegan ni más ni menos que, por un lado, entrar en Champions League, como es el caso del Villarreal, y, por el otro, seguir soñando con Europa o Conference, como le sucede al Mallorca. Por si fuera poco, tocará visitar a un Valladolid ya descendido pero con necesidad de sumar una alegría y un Reale Arena siempre complicado.

Asimismo, tanto Alavés como Las Palmas gozan de un calendario más favorable. Atlético (L), Athletic (V), Valencia (L), Valladolid (V) y Osasuna (L) para el cuadro babazorro. Y Valencia (L), Rayo (L), Sevilla (V), Leganés (L) y Espanyol (V).

Stuani anotó ante el Leganés / EFE

UNA SEGUNDA MITAD DIFÍCIL DE CALIFICAR

El viento no sopla a favor de un Girona que dejó escapar una oportunidad de oro y espera no tener que lamentar una vez finalice la temporada. Pagó cara su actitud en la segunda mitad. Tras el tanto de Cristhian Stuani, asistido por un Portu que no se guardó nada en los 77 minutos que estuvo sobre el césped, el equipo se echó hacia atrás. Se encerró en su propio campo. A defender el resultado.

Y el 'Lega', pese a jugar en inferioridad numérica durante más de 70 minutos, y que no tenía nada que perder, protagonizó un esfuerzo titánico. No bajó los brazos y demostró que no quiere dejar de ser equipo de Primera División. Y, tras mandar algún que otro aviso a un Girona que estaba jugando con fuego, obtuvo premio.

UNA ACCIÓN QUE EL AFICIONADO NO OLVIDARÁ

Lo manifestó Míchel en rueda de prensa: "No hemos mirado hacia adelante para hacer el segundo gol". Dio entrada a Juanpe, Oriol Romeu, van de Beek e Iván Martín para protegerse con balón. Y a Danjuma para aportar frescura y verticalidad arriba. Un Danjuma, por cierto, señalado en el tanto de Munir. Trató de tirarle un caño a Rosier, que recuperó el balón y armó una 'contra' que todos sabemos cómo terminó. Y que el aficionado 'gironí' no olvidará. Ni un Míchel que cogió tremendo cabreo en su área técnica, llegando incluso a lanzar una botella de agua contra el césped.

Cierto es, que el técnico vallecano no quiso buscar culpables, pero sí que afirmó que "la jugada del gol no puede pasar. No la pérdida de pelota de Danjuma, que también porque tenía para jugar fácil, sino la defensa del área. Hemos hablado mil veces como posicionarnos en el área, en alturas diferentes".

En Butarque quedó claro que, sin Stuani y Portu, el Girona tiene las de perder. No les dará el físico como para aguantar 90 minutos sobre el césped, pero sabes que lo darán todo por el escudo. Y a eso parece que se agarra el aficionado 'gironí'.