Simeone, en cuadro: el Girona ve una oportunidad

La esperanza es lo último que se pierde. "Dependemos de nosotros", subrayó una y otra vez Míchel tras empatar con la Real Sociedad. El de siempre, Don Cristhian Stuani, acudió al rescate de un Girona que sumó un punto que supo a poco, pero como mínimo lo sacó del descenso. Con 40 puntos en el casillero, necesitará mínimo tres - seguramente cuatro - para sellar la permanencia en Primera División.

Míchel, como no iba a ser de otra forma, se deshizo en elogios hacia Stuani: "Es el palo de la bandera del Girona. Tiene 39 años, se ha tenido que infiltrar antes del descanso porque sino no podía jugar. No entrenará en lo que queda de semana, pero estará en el Metropolitano contra el Atlético para ayudarnos. Es el jugador, con todos los respetos a los que han vestido esta camiseta, más importante de la historia del Girona".

Será la permanencia más cara de la historia, eso seguro: hay hasta nueve equipos implicados. Con el Real Oviedo ya en Segunda, hasta el undécimo clasificado, el Valencia, corre aún peligro de caer en el pozo. Por otro lado, Real Sociedad, Athletic y Rayo Vallecano certificaron su salvación con 44 puntos.

Adiós a Grizi

Serán dos finales: Atlético y Elche. Los colchoneros ya no se juegan nada y, los ilicitanos, la vida. Como el Girona, vaya. Saben los catalanes que el domingo (19:00h) deben, como mínimo, puntuar para llegar a la última jornada (sábado 23, 21:00h) ante el Elche aún dependiendo de sí mismos.

Aunque cueste ser optimista, quizá ahora toca mirar el vaso medio lleno y no medio vacío. Nunca es un buen momento para visitar el Metropolitano, pero el Atlético ya no se juega nada más que tratar de arrebatarle la tercera plaza al Villarreal. El feudo rojiblanco dirá adiós a Antoine Griezmann, así que ese será el gran aliciente del equipo.

Bajo mínimos

Simeone, eso sí, llega con lo justo. La lista de bajas es larga: los lesionados Pablo Barrios, Nico Gonzalez, Giménez, Nahuel Molina, Cardoso, Julián Alvarez y Mendoza; y el sancionado Marcos Llorente, que fue expulsado en El Sadar. Recupera a Giuliano, ausente los últimos dos partidos por lesión.

Noticias relacionadas

Julian Alvarez of Atletico de Madrid looks dejected after the team's defeat in the UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second Leg match between Arsenal FC and Atletico de Madrid at Emirates Stadium on May 05, 2026, in London, England. AFP7 05/05/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN / EUP

De esta forma, el Cholo tiene a 15 futbolistas del primer equipo disponibles. Tres son porteros, por lo que son 12 jugadores de campo. La convocatoria la completaron estas últimas semanas los jugadores del Madrileño, pero juega el sábado en casa del Eldense, líder del grupo 2, una final por el ascenso. Por eso, el técnico argentino apenas contó el viernes con Julio Díaz y Morcillo.