Sigue el drama en Girona: ¡Álex Moreno, lesionado!

Pocos minutos después de que Quique Cárcel acudiese a la rueda de prensa para valorar el mercado de fichajes de invierno del Girona, explotó la bomba: Iván Quirós informaba de la lesión de Álex Moreno, que estará de baja seis semanas. Un varapalo contundente que llega justo después de la grave lesión de Marc-André ter Stegen. Esta temporada está siendo un suplicio para el equipo catalán.

Casualidad o no, el director deportivo del Girona habló de la posición de lateral izquierdo durante la rueda de prensa. “En el último mes y medio el equipo ha mejorado su solidez defensiva y con la polivalencia de jugadores como Arnau Martínez, David López, Daley Blind, Alejandro Francés o Axel Witsel decidimos que ya estábamos bien en esa posición (la de lateral izquierdo). El presupuesto es el que es”, declaró al valorar la profundidad de la plantilla.

Otra temporada más sin doblar la posición

Efectivamente, el Girona no tiene doblada la posición de lateral izquierdo, por lo que Míchel deberá inventar un plan sin el catalán. Una de las opciones es usar a Daley Blind en el carril izquierdo, sacrificando recorrido en banda y capacidad ofensiva. Por lo menos, el neerlandés sí jugaría a pierna natural.

Otra alternativa es la de cambiar a un lateral diestro de banda. Arnau Martínez, que se ha erigido como la ‘navaja suiza’ de Míchel, es seguramente la opción más fiable, aunque Hugo Rincón o Alejandro Francés podrían tener una oportunidad. Y no hay que descartar un posible efecto dominó: el de bajar a Axel Witsel al centro de la zaga y desplazar a un central al carril izquierdo.

Sea como fuere, malas noticias para Míchel y para Quique Cárcel, que, aunque ha querido reforzar la posición, ha recordado que “hay que mirar el presupuesto”. Por suerte, el Girona solo debe centrarse en LaLiga en este segundo tramo de competición.