Sigue en directo Sevilla - Girona, partido de la jornada 23 de LaLiga EA Sports, en vivo hoy

Quique Cárcel, director deportivo del Girona: "Ter Stegen se encuentra bien. El jugador está en fase de recuperarse bien. Ha sido un contratiempo para él pero está bien".

Sobre el nuevo portero: "No está cerrado pero después de la lesión de Marc, Rubén es una solución".

Respecto a la renovación de Míchel: "Él es muy feliz. Este año está siendo muy duro y la prudencia nos dice que tenemos que ir todos a una para salvar la categoría. Después esperemos que pueda continuar porque es muy importante para nosotros".