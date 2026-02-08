Sigue en directo Sevilla - Girona, partido de la jornada 23 de LaLiga EA Sports, en vivo hoy

En directo
Sevilla y Girona se miden este sábado en la vigesimotercera jornada de LaLiga EA Sports.
Quique Cárcel, director deportivo del Girona: "Ter Stegen se encuentra bien. El jugador está en fase de recuperarse bien. Ha sido un contratiempo para él pero está bien".
Sobre el nuevo portero: "No está cerrado pero después de la lesión de Marc, Rubén es una solución".
Respecto a la renovación de Míchel: "Él es muy feliz. Este año está siendo muy duro y la prudencia nos dice que tenemos que ir todos a una para salvar la categoría. Después esperemos que pueda continuar porque es muy importante para nosotros".
Después del tropiezo en Oviedo, el Girona busca regresar a la senda de la victoria. En el Tartiere perdieron el invicto en 2026. Hasta ese momento tres victorias, ante Mallorca, Osasuna, Espanyol, y un empate, contra Getafe.
En la previa del encuentro, Míchel ha asegurado que Gazzaniga está en condiciones de jugar. También habló sobre la posible llegada de Rubén Blanco. "A día de hoy no lo sé. Ayer pasaron muchas cosas con la suspensión del partido y no he hablado con la dirección deportiva. A partir de mañana veremos la posición de este jugador", apuntó al respecto del posible nuevo refuerzo para la portería.
La otra baja para Míchel es la de Álex Moreno, único lateral izquierdo del equipo, que se lesionó esta semana. Su lugar en esa posición lo ocupará previsiblemente Arnau.
Por otro lado, la noticia de la semana en Girona ha sido la operación de Ter Stegen. El guardameta alemán, uno de los refuerzos rojiblancos en este mercado invernal, sufrió "una lesión en el isquiotibial izquierdo, producida durante el partido del sábado ante el Oviedo" y este mismo viernes pasó por quirófano.
Ter Stegen, que llegaba como un refuerzo de lujo, apenas ha podido disputar un par de partidos y hoy bajo palos estará de nuevo Gazzaniga. El único cambio de Míchel respecto a la última jornada disputada.
Los jugadores del Girona ya se encuentran sobre el césped realizando los últimos calentamientos antes del choque. Cielo muy muy gris en Sevilla. Recuerden que el partido estaba previsto para ayer sábado pero el conjunto hispalense solicitó a LaLiga el aplazamiento por el temporal que azota estos días a Andalucía.
Entre las novedades en el Sevilla estará el último fichaje del club Neal Maupay. El delantero francés ha entrado en la convocatoria y será titular hoy en el Pizjuán.
También tenemos ya el once del Sevilla para este encuentro.
XI del Girona
Ya tenemos once del Girona. Así sale Míchel:
¡Muy buenas tardes! Bienvenidos al minuto a minuto de este Sevilla-Girona, que se disputará a las 16.15 horas tras haberse suspendido durante el día de ayer. ¡Comenzamos!
