A siete puntos del Girona del pasado

El doblete de Viktor Tsygankov en Anoeta dio aire a un equipo hundido. Tras caer en la Copa del Rey contra un Primera RFEF, el Ourense, y encajar un doloroso 3-0 en el Martínez Valero, el Girona viajaba a San Sebastián con la esperanza de sumar tres puntos en un campo complicadísimo. Lo logró gracias a la inspiración del ucraniano, aunque el equipo sigue en puestos de descenso y no podrá contar puntualmente con Ounahi por la Copa África.

Teniendo en cuenta cómo el Girona terminó la temporada pasada, sufriendo para mantenerse en Primera, es comprensible que el aficionado gironí compare la situación actual con la del curso anterior. Aunque la victoria contra la Real Sociedad fue importantísima, aún queda mucho camino por recorrer.

La campaña 2024-25 comenzó de forma similar a la actual. El Girona perdió piezas importantes durante el verano y se vio obligado a acudir al mercado. Además, ese curso Míchel tuvo que gestionar más competiciones. La participación en la Champions League podía ser un arma de doble filo para el equipo: más compromisos y mayor desgaste.

Míchel, en el banquillo del Reale Arena / EFE

Pese a ello, el Girona sumaba 22 puntos en la jornada 16 y se situaba en una meritoria novena plaza, lejos de la zona sensible de la tabla. Aunque en la Champions League el equipo pagó la falta de experiencia, las sensaciones en LaLiga eran buenas. Incluso Míchel comentó en alguna rueda de prensa que el objetivo del club era “alcanzar los 60 puntos” para jugar en Europa en la temporada 2025-26, una meta que con el paso de las jornadas se complicó hasta acabar sufriendo por mantener la categoría.

15 puntos de 48 posibles

Actualmente, el Girona acumula 15 puntos en 16 jornadas. El conjunto, que tiene momentos puntuales de muy buen fútbol, presenta problemas más graves que el curso pasado. En la portería, Paulo Gazzaniga está más cuestionado, y en ataque el equipo está teniendo mayores dificultades para ver portería. En la campaña anterior se habían marcado 22 goles a estas alturas; en la actual, solo 15. En cuanto a goles encajados, son siete más: de 23 se ha pasado a 30. La diferencia de goles ahora es de -15, mientras que la del curso anterior era de -1.

Paulo Gazzaniga, durante el duelo contra el FC Barcelona / Alejandro Garcia

Eso sí, en ambas temporadas el Girona ya estaba eliminado de la Copa del Rey en diciembre. En la 2024-25, el equipo de Míchel cayó ante el Logroñés, de Segunda RFEF. En la edición actual, el verdugo fue el Ourense, de Primera RFEF.

Sea como fuere, el triunfo ante la Real Sociedad debe servir como empujón definitivo para encadenar varias alegrías y escapar de los puestos de descenso. La temporada pasada debe ser el espejo de lo que no se debe repetir en una segunda vuelta que comenzará tras recibir al Atlético de Madrid y a Osasuna en Montilivi y visitar al Mallorca en Son Moix.