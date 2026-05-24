Los siete pecados capitales del trágico descenso del Girona

Thomas Lemar pudo reescribir el desenlace de LaLiga 2025-26. Con el 1-1 en el marcador y el reloj acercándose al minuto 80, el campeón del mundo francés cogió el balón en la frontal, se lo orientó hacia su zurda y sacó un trallazo que se estampó contra el travesaño de la portería defendida por Dituro. Si ese esférico hubiera viajado unos centímetros más abajo, el Girona seguiría siendo equipo de Primera División y el Elche estaría en Segunda.

No obstante, encapsular el trágico descenso del Girona en una fracción de segundo sería un acto irresponsable. El larguero de Lemar fue la imagen final, pero no la causa única. Estos han sido los siete pecados capitales del Girona esta temporada.

Un mercado complicado, pese al City Group

La temporada empezó mal antes incluso de pisar el césped. El Girona ya sabía de antemano que el mercado de fichajes iba a ser complicado, pero no aprendió la lección del curso anterior, en el que perdió a piezas como Artem Dovbyk o Aleix García, pilares del equipo, además del fin de cesiones como las de Eric García, Savinho o Yan Couto.

Miguel Gutiérrez, jugador del Nápoles / @miguel3gutierrez

Este verano ha sido más de lo mismo. La marcha de jugadores como Ladislav Krejci, Miguel Gutiérrez o Yangel Herrera volvió a dejar a Míchel con más dudas que certezas a escasos días de arrancar la competición. Quique Cárcel y el entrenador vallecano estaban pendientes de qué futbolistas podían llegar a Montilivi incluso cuando LaLiga ya no daba tregua, con las salidas como condición indispensable para poder traer refuerzos. Y pese al paraguas del City Group, el mercado finalmente no elevó el suelo competitivo del equipo.

Las lesiones también juegan

Si el mercado ya había dejado dudas, la enfermería terminó de fracturar el plan. Míchel pasó demasiadas semanas buscando soluciones de emergencia, encajando piezas fuera de sitio y maquillando ausencias que no eran menores.

El golpe de Vanat ha sido especialmente duro: el delantero ucraniano, hombre-gol del equipo, se despidió de la temporada en la jornada 30 por una lesión muscular, y el Girona no ha sido capaz de ganar ni un solo partido desde entonces. Aunque no fue el único.

Vladyslav Vanat se retiró lesionado ante el Villarreal / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

La Copa África dejó al Girona sin Azzedine Ounahi durante ocho partidos, justo en el mejor momento del marroquí. En este tramo final de curso, el equipo también tuvo que inventar soluciones para el carril izquierdo para solventar la baja de Álex Moreno durante cinco encuentros, una posición que el Girona no tenía doblada de manera natural.

Y no hay que olvidarse de Juan Carlos, KO toda la temporada; de Portu, lesionado de la rodilla desde noviembre; de Van de Beek o David López, que estuvieron fuera durante gran parte del curso; o de Abel Ruiz, Thomas Lemar, Daley Blind y Bryan Gil, que también fueron pasando por la enfermería. El caso de Ter Stegen merece mención a parte. Vino para elevar el nivel de la portería en la segunda vuelta, jugó exactamente dos partidos y se rompió. Adiós a la temporada y al Mundial.

Ter Stegen cayó lesionado en su segundo partido como portero del Girona / AFP7

A final de curso, poquísimos jugadores de la plantilla han podido presumir de no haberse perdido ningún encuentro por problemas físicos. Y cuando un equipo que ya va justo de fondo de armario empieza a perder piezas clave, la caída deja de ser un accidente y empieza a parecer una consecuencia.

¿Quién más que Stuani?

Cuando el Girona todavía estaba vivo, la pregunta que abre este apartado podía parecer romántica, pero ha acabado siendo dramática. A sus casi 40 años, Cristhian Stuani volvió a echarse el equipo a la espalda cuando el club necesitaba aferrarse a Primera. El problema es que un equipo de élite no puede depender en mayo de un delantero que ha tenido que infiltrarse para poder vestirse de corto y aparecer como solución de urgencia en los últimos suspiros.

El delantero uruguayo del Girona Cristhian Stuani aplaude a su afición al finalizar el partido de la jornada 36 de LaLiga que Girona FC y Real Sociedad disputaron este jueves en el estadio municipal de Montilivi / David Borrat / EFE

Desde la lesión de Vanat, el Girona ha sido un drama en ataque. Sin una referencia ofensiva de verdad, el equipo ha sufrido muchísimo. Míchel probó fórmulas como usar a Claudio Echeverri de falso nueve, adelantar a Ounahi o Bryan Gil, pero nada terminó de cuajar. El dato es escalofriante: con 5 goles en 396 minutos, Stuani fue el tercer máximo goleador del equipo en LaLiga. Solo lo han superado Vanat, con 9 tantos, y Tsygankov, con 6.

Falta de competitividad

Todo eso se ha reflejado en una falta de competitividad importante. El Girona de Míchel siempre ha necesitado jugar bien para sentirse vivo. Y en una pelea por la permanencia no basta con jugar bien; también hay que saber competir cuando las cosas no salen. Hay que saber cerrar un 1-0 sin buenas sensaciones, enfriar un partido que está revolucionado y sumar en escenarios adversos. Que se lo pregunten a Bordalás.

El Oviedo empató a 3 en Montilivi / Carlos Gil-Roig

El Girona no lo ha logrado. El ejemplo perfecto es el 3-3 en casa ante el Oviedo. El equipo marcó el 3-2 en el minuto 90 de penalti, pero se dejó empatar en el 90+7. Con esos dos puntos extra, simplemente por saber 'matar' el choque, el Girona estaría salvado. La clasificación final lo resume con crudeza: 41 puntos, 9 victorias, 14 empates y 15 derrotas.

Montilivi no ha sido un fortín

Normalmente, los equipos a los que les cuesta competir lejos de casa suelen hacerse grandes en su estadio. Pero el Girona ha sido todo lo contrario. Montilivi no ha sido precisamente un fortín. El equipo ha sido el tercer peor local de LaLiga, firmando un balance de 6 victorias, 5 empates y 7 derrotas. Es decir, ha perdido más partidos de los que ha ganado ante su gente.

Lo importante es como se empieza.. y como se acaba

La frase hecha dice que lo importante no es cómo se empieza, sino cómo se acaba. En el caso del Girona, la temporada empezó mal y acabó igual. El arranque liguero fue un lastre difícil de gestionar: siete jornadas consecutivas sin ganar, con cuatro derrotas y tres empates. Tres puntos de veintiuno posibles.

Míchel se lamenta durante el Girona-Elche / Marc Martí / DDG

Enero fue un espejismo. Tres victorias, un empate y una derrota. Durante unas semanas, el equipo respiró tranquilo, pero aún no había liquidado su hipoteca de principio de temporada. Y el cierre ha sido devastador: el Girona no ha ganado ninguno de sus últimos ocho partidos y solo ha sumado cuatro puntos de veinticuatro posibles.

Las permanencias se ganan en el barro, no en el Bernabéu

El Girona sacó puntos en Balaídos, San Mamés, La Cartuja y el Santiago Bernabéu. También empató al Real Madrid en Montilivi. Incluso ganó al Barça y al Villarreal en casa, y venció a la Real Sociedad en Anoeta. Ha tenido noches de equipo grande, pero en el barro le ha costado muchísimo.

La permanencia se consigue ante los rivales directos, no contra los gigantes. 1 punto de 6 ante el Oviedo, 1 de 6 ante el Elche, 1 de 6 ante el Sevilla, 3 de 6 ante el Mallorca, 3 de 6 ante el Valencia y 1 de 6 ante el Levante. Muchas finales que el equipo de Míchel no ha podido ganar. La más dolorosa, la de anoche en Montilivi.

Los jugadores del Elche celebran la salvación frente a los aficionados desplazados hasta Girona. / EDDY KELELE / LOF

El Girona ha acabado descendiendo por un punto y un larguero, pero no ha bajado por mala suerte. Míchel, honesto, lo reconoció tras el duelo. También lo hicieron jugadores y directiva. El larguero de Lemar será la postal del descenso, pero detrás de ese disparo hay varios pecados. Siete, para ser exactos.

Ahora toca empezar a planificar la vuelta a Primera.