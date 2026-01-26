Así ha sido el primer partido de Ter Stegen con el Girona

Apenas llevaba unos días en Girona. 96 horas para ser exactos desde su presentación el pasado jueves como refuerzo invernal. En el primer partido, en la primera convocatoria posible, Marc-André ter Stegen fue titular frente al Getafe en Montilivi. El alemán llegaba para discutir el puesto de Gazzaniga y a las primeras de cambio le ganó la partida al argentino.

Las cámaras, centradas en el portero cedido por el Barcelona, inscrito con el dorsal '22'. La grada de Montilivi, ovacionándole cuando cantaron su nombre en megafonía y saludándole cuando tomó posición en su arco. Ter Stegen fue el protagonista indiscutible del encuentro frente a los azulones.

Ter Stegen, haciendo ejercicios de calentamiento en su primer partido en Montilivi con el Girona / EFE

Un pivote en la portería

La primera intervención del alemán llegó a los cinco minutos. Y, cómo no, para demostrar que ese juego de pies que embelesó a Andoni Zubizarreta no se ha perdido con la edad ni las lesiones. Juego en corto, con la derecha, y en largo, con la izquierda. Esa primera toma de contacto positiva dio confianza al arquero y a sus compañeros, que se apoyaron en él para gestar la jugada desde atrás, tal y como dicta el libreto de Míchel Sánchez.

El Girona se instaló en campo ajeno, con el Getafe haciendo de Getafe: pertrechado en torno a David Soria, que opacó al alemán con una salvada espectacular a cabezazo de Vitor Reis. Ter Stegen exhibía jerarquía en la creación y un pase filtrado suyo encontró a Bryan Gil, que generó una acción verdaderamente peligrosa para la zaga madrileña.

Noticias relacionadas

La única aproximación peligrosa del cuadro de José Bordalás a punto estuvo de acabar en gol, con el portero germano sin opciones de alcanzar la pelota tras un barullo que Álex Moreno cerca convirtió en un autogol.