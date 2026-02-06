Sevilla-Girona: horario y dónde ver por TV el partido de LaLiga EA Sports

Una semana después de la derrota en el Carlos Tartiere y de la consiguiente pérdida del invicto en 2026, el Girona visita el Ramón Sánchez-Pizjuán para enfrentar al Sevilla. Te contamos a qué hora es hoy el partido y dónde se podrá ver en directo en España.

Los chicos de Míchel afrontan su segundo compromiso a domicilio consecutivo tras el tropiezo ante un Real Oviedo que no conocía el triunfo desde el pasado 30 de septiembre. Un solitario tanto del exgironí Ilyas Chaira desató la euforia en el Carlos Tartiere y acabó con la imbatibilidad de los catalanes en 2026, que venían de vencer a Mallorca y Espanyol y empatar con el Getafe.

A reponerse del golpe en Oviedo

El choque está marcado, desgraciadamente, por la lesión en el isquiotibial izquierdo que Marc-André ter Stegen sufrió en Oviedo. El meta alemán pasó el viernes por quirófano y, a la espera de un tiempo de baja estimado, podría estar hasta cuatro meses alejado de los terrenos de juego.

Ter Stegen se lesionó en Oviedo / X

Una pésima noticia para el Girona y para un Míchel que tan solo dispone de dos guardametas sanos: Paulo Gazzaniga y Vladyslav Krapyvtsov. Aleksandar Andreev, del filial, vuelve a ser el tercer portero de la primera plantilla. Se une a una enfermería en la que ya figuran Juan Carlos, Portu, Van de Beek y Ounahi.

El cuadro hispalense, por su parte, viene de encajar una goleada en Son Moix. La única buena noticia fue Neal Maupay, cedido por el Marsella, que debutó con gol.

Pese a sumar una victoria y un empate en lo que va de 2026, los de Matías Almeyda están apenas un punto por debajo del conjunto catalán. El técnico argentino cuenta con las bajas por lesión de Castrín, Marcao, Nianzou y Januzaj.

Encuentro entre el Mallorca y el Sevilla en Son Moix / Jaime Reina Alcocer / DMA

Otra baja muy sensible

A la de Ter Stegen, se suma la inoportuna lesión de Àlex Moreno, único lateral izquierdo de la plantilla. El de Sant Sadurní d'Anoia estará unas seis semanas en el dique seco. Blind puede ser la alternativa a pierna natural; Rincón, Arnau o Francés, a quien vimos en el carril izquierdo en alguna ocasión la anterior campaña, las otras opciones que maneja Míchel.

Álex Moreno, lateral izquierdo del Girona / EFE

El Girona es duodécimo con 25 puntos en el casillero, mientras que el Sevilla ocupa la decimoquinta plaza con 24. El descenso lo marca el Rayo Vallecano con 22 unidades.

HORARIO DEL SEVILLA - GIRONA DE LALIGA EA SPORTS

El Sevilla-Girona, correspondiente a la vigesimotercera jornada de LaLiga EA Sports, se disputa el sábado 7 de febrero a las 18:30 horas en España.

DÓNDE VER POR TV EL REAL OVIEDO - GIRONA DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Sevilla y Girona se podrá ver en directo y online a través de Teledeporte y DAZN. También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.