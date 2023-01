¿Quién será el sustituto de Oriol Romeu ante el Espanyol?

La presencia de Ramon Terrats en el once como reemplazo del centrocampista de Ulldecona gana bastante fuerza Dejar solo Aleix García en el centro del campo o dar entrada a Yangel también son posibilidades que pasan por la cabeza de Míchel

Sin Oriol Romeu, el Girona tiene un problema. Y lo tiene porque Oriol Romeu es muy bueno. De hecho, seguramente es uno de los mejores fichajes que ha hecho nunca Quique Cárcel. El centrocampista de Ulldecona, llegado este verano de la Premier League, vio la quinta amarilla en el duelo contra el Rayo Vallecano de la semana pasada y tendrá que cumplir sanción en el derbi del sábado contra el Espanyol. Míchel, sin embargo, confía en las alternativas que tiene para sustituirlo: alinear a Terrats de entrada, jugar con un único pívot que sería Aleix García (Iván Martín lo acompañaría, pero en funciones más ofensivas) o apostar por Yangel Herrera, un futbolista que se enfrentaría así a su exequipo.

Romeu ha sido insustituible desde su llegada. Con él en el césped, el Girona ha ganado seguridad en muchos aspectos del juego. Romeu libera muchos compañeros y ocupa muchas zonas del campo a la vez. Los rivales deben creer que hay más de uno, porque cuando lo has visto en la izquierda, de repente te lo encuentras en la derecha.

Un fichaje con este rendimiento ha permitido que Míchel pueda adaptar su idea a diferentes sistemas, aparcando la línea defensiva de cinco con la cual subió a Primera e incluir el dibujo de cuatro atrás, con el cual se siente verdaderamente cómodo y el equipo responde. A Romeu, además, se le ha visto subir la pelota y organizar el juego últimamente, después de que los rivales se fijaran en su compañero de aventuras Aleix García y lo ataran más en corto, conscientes de su peligro. No hay dolores de cabeza cuando esto pasa, Romeu coge la pelota, manda y si hace falta, conduce. También se ha sumado Iván Martín después de su recuperación, un futbolista con muchas cualidades asociativas.

En Cornellà, sin embargo, Oriol Romeu no estará. El técnico del Girona contempla diferentes alternativas como solución, todas razonadas y estudiadas. "Su ausencia es importante, pero creo que tengo una muy buena plantilla y jugadores capacitados para hacer un buen papel si los toca salir a demostrarlo. Tenemos a Terrats, Yangel, Aleix... La cosa irá por aquí, pero no diré más", apuntaba Míchel. La opción que coge más fuerza es la de Ramon Terrats, que ya tuvo unos minutos en la victoria de 2020 con Francisco. Las otras posibilidades implican hacer jugar Yangel Herrera, del cual no se sabe la respuesta física, o establecer Aleix García como pívot.