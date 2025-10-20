Sensaciones encontradas en Montjuïc

Fue un jarro de agua fría, sí. Ahora en frío - nunca mejor dicho - pueden extraerse conclusiones positivas. Aun con numerosas bajas, el equipo plantó cara a todo un Barça - también mermado por las lesiones -. Respondió de inmediato al tanto inicial de Pedri y no solo resistió atrás para tratar de conservar el empate, sino que dispuso de varias ocasiones para ponerse por delante en el marcador. Pecó de falta de precisión en los metros finales y, en el descuento, Araujo se vistió de héroe y rescató una vital victoria para los intereses de los de Hansi Flick.

Esos brotes verdes exhibidos ante Athletic, Espanyol y Valencia se consolidaron definitivamente en el Lluís Companys. Por las necesidades de la plantilla, Míchel renunció esa línea de tres centrales que tanta solidez y seguridad había dado al equipo y se reinventó ubicando a Arnau en el pivote junto con Witsel. Un movimiento táctico acertado, no solo porque el capitán asistiera a un belga que firmó una chilena apoteósica, sino porque se complementaron a la perfección y dieron salida al equipo con balón.

Confianza

El equipo compitió de principio a fin. Una consigna innegocible en Primera División y que no se dio en las primeras jornadas. La evolución, por tanto, es considerable. Claro está que, como dijo Míchel, "hemos defendido mal al final" y el equipo se marchó de vacío de la forma más cruel posible. Pero es un aprendizaje que vendrá de lujo de cara a lo que está por venir. Esa visita del Real Oviedo sin ir más lejos. Un choque que debe entenderse como una final. Porque el empate de la Real Sociedad envió al Girona a la parte más baja de la tabla.

Gazzaniga volvió a hacerse enorme bajo palos, la zaga estuvo compacta y valiente en la salida de balón, hubo ayudas constantes en el centro del campo para evitar ser superados por dentro y, sobre todo, se detectó el talón de Aquiles de un Barça que sufrió de lo lindo en las transiciones. Los atacantes cuadraron bien los 'timings' en el desmarque para no entrar en fuera de juego y los pasadores filtraron buenos balones a la espalda de la adelantada línea defensiva azulgrana.

LaLiga EA Sports | Barcelona - Girona. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Se perdonó lo imperdonable y el Girona lo pagó caro. Pero reforzó su moral ahora que vienen por delante unas semanas decisivas: Oviedo en casa, debut en la Copa del Rey ante el CE Constància, visita al Coliseum y duelo contra el Alavés en Montilivi. Escenario ideal para salir del pozo de una vez por todas.