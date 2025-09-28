Secos en Montilivi

El Girona 25/26 sigue sin despegar. Pese a mejorar frente a Athletic y Espanyol en cuanto a sensaciones, el conjunto de Míchel sigue siendo colista de LaLiga con únicamente tres puntos en siete jornadas. Una de las principales causas que explican por qué el equipo es el farolillo rojo es su incapacidad para ver puerta, sobre todo en Montilivi.

Si bien se vieron brotes verdes el viernes contra el Espanyol en el aspecto defensivo -con la primera portería a cero de la temporada-, todo lo contrario ocurre con la delantera 'gironina'. El 0-0 frente a los de Manolo González supuso la tercera jornada consecutiva en la que el Girona no logra ver portería en casa, algo que tan solo había sucedido en una ocasión, en la temporada 18/19.

Tras un 1-3 contra el Rayo Vallecano en el debut liguero (gol estéril de Joel Roca cuando el marcador reflejaba un 0-3 en contra), la pólvora del conjunto de Míchel ha desaparecido casi por completo, al menos en los partidos en su feudo.

Las derrotas frente a Sevilla (0-2) y Levante (0-4) y el empate contra el Espanyol (0-0) evidenciaron uno de los problemas que debe afrontar el técnico madrileño si quiere darle la vuelta a la situación. Y no será por ocasiones, pues Portu desperdició el otro día un mano a mano clarísimo y Vanat también las tuvo frente a un Dmitrovic que se hizo grande.

Segundo equipo menos goleador

En ese sentido, es fuera de casa donde el Girona parece soltarse en el aspecto ofensivo, lo que le ha permitido sumar dos de los tres puntos que atesora el equipo en estos momentos. En el 1-1 en Balaídos mojó el delantero ucraniano Vanat, mientras que en San Mamés el papel goleador recayó sobre el mediocentro marroquí Azzedine Ounahi.

Tres goles a favor que colocan al Girona en la penúltima posición en ese aspecto, solo superado por un Real Oviedo que lleva únicamente dos tantos. Eso sí, con su partido de la séptima jornada todavía pendiente.