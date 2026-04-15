Savinho vuelve a Girona

Savinho dejó una gran huella en el Girona FC. El brasileño, ahora jugador del Manchester City, fue partícipe de la mejor temporada de la historia del club, clasificando a la entidad catalana para la primera ronda de la Champions League la siguiente temporada.

Una que no llegó a disfrutar como rojiblanco, ya que el Manchester City, del City Group, le fichó en verano de 2024 por el pago de unos 25 millones de euros al Troyes francés, entidad que poseía sus derechos y club del mismo 'holding' empresarial. En el Etihad Stadium, Savinho ya suma 77 encuentros a las órdenes de Pep Guardiola, con seis goles y 16 asistencias repartidas en todas las competiciones.

Este miércoles, y en la previa de un partido vital para las aspiraciones de los 'sky blue' de ganar la Premier League (este domingo ante el Arsenal, 17:30h CET), el futbolista ha viajado a Girona para ver a sus antiguos compañeros.

Savinho, saludando a Stuani / Girona FC

Tal y como ha compartido el club en sus redes sociales, Savinho ha estado en la Ciudad Deprotiva en Vilablareix y ha saludado a futbolistas con los que compartió vestuario, así como al cuerpo técnico liderado por Míchel Sánchez.

En el Girona, Savinho jugó 37 partidos (37 en LaLiga y cuatro en la Copa del Rey), anotando once goles y sumando diez asistencias desde su extremo izquierdo.

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En Manchester, Savinho ha conseguido afianzarse como un extremo desequilibrante y ha puesto su nombre en el panorama internacional, además de aumentar su palmarés individual y colectivo.