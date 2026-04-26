Savinho-Ounahi, la historia se repite en Girona: ¿la estaca final a la aventura de Míchel?

El Girona se complicó la vida en Mestalla. El equipo de Míchel, aunque arrancó bien el 2026, aún no ha hecho los deberes de la permanencia y se encuentra en ese punto en que, jornada a jornada, la película va cambiando de guion. Un triunfo lo puede cambiar todo, pero una derrota también. El 2-1 ante el Valencia deja al cuadro catalán a cuatro puntos del descenso, que será solo uno si el Sevilla hace los deberes ante Osasuna en El Sadar.

Sea como fuere, la continuidad en la categoría de oro del fútbol español no es la única preocupación del Girona, aunque sí es la mayor. También están pendientes de qué decisión toma su entrenador, Míchel, de cara a la temporada que viene, y de qué pasa con su jugador más diferencial, Azzedine Ounahi, quien cada vez está más vinculado al Manchester City.

El entrenador madrileño termina su contrato en Montilivi este verano y, tras estas dos últimas y desgastantes temporadas, podría buscar nuevas aventuras. Sin embargo, ahora no es el momento de pensar en ello, porque primero, como él mismo ha recalcado varias veces, "lo más importante es salvarse".

Míchel, entrenador del Girona, en Mestalla / EFE

Por su parte, el marroquí suena con fuerza para marcharse al equipo inglés en verano como sustituto de Bernardo Silva, quien se marchará del Etihad tras casi una década en el club. Su cláusula de 20 millones de euros y el hecho de que ambos equipos pertenecen al City Group facilitarían muchísimo los trámites. En Inglaterra incluso se menciona que el City podría pagar algo más que esos 20 'kilos' para evitar problemas con el pago fraccionado del traspaso y asegurar el cumplimiento de los requisitos del control financiero de la liga británica.

Azzedine Ounahi, autor del segundo tanto contra el Athletic / EFE

La historia parece repetirse en Montilivi: como pasó con Savinho, el gran mago del equipo gironí apunta a poner rumbo al Etihad en verano. Ya lo suelen decir: la historia es cíclica. Aquí, otra prueba de ello.

Savinho, en su etapa en el Girona / @savinho

La marcha del brasileño no fue una salida cualquiera. Si bien es cierto que nunca habría puesto un pie en Girona de no pertenecer al City Group (llegó cedido por el Troyes, club que pertenece al conglomerado, sin haber jugado un solo partido en Francia), su marcha debilitó muchísimo al equipo y, por ende, al plan de Míchel. Se estudió la posibilidad de que continuara otro curso cedido en Montilivi, pero Guardiola ya lo veía listo para estar a sus órdenes.

El extremo internacional con Brasil era el alma del equipo, el jugador que aceleraba los partidos, el que encendía a la grada y el que animaba al propio Míchel, con quien mantiene una relación sensacional. Solo hace falta ver unos segundos del vídeo que subió el Girona en sus canales oficiales cuando recientemente aprovechó un permiso del City para visitar a sus excompañeros en Girona.

El de Sao Mateus marcó 11 goles y repartió 10 asistencias en su única temporada en Girona, números que complementó con cifras impresionantes en lo que a regates se refiere, dejando claro que estaba listo para proyectos más ambiciosos. La jugada le había salido de perlas a un City Group que lo ató pensando en el City, pero que debía encontrarle el lugar idóneo para hacerlo explotar. Ese sitio fue Girona.

El plan, sin preliminares

Y ahora, con Azzedine Ounahi, el club quiere repetir el plan, pero saltándose los preliminares. El Girona ha sido quien lo ha 'descubierto', relanzando su carrera tras apagarse en Marsella y Panathinaikos, sitios por los que pasó tras maravillar al mundo en el Qatar 2022, y ahora el City lo quiere para su proyecto.

Girona FC - Real Betis I El gol de Ounahi / LALIGA

En Girona, el marroquí ha encontrado peso, continuidad e influencia. Ya no es solo un jugador elegante o técnicamente bien dotado; ya es una pieza diferencial. Tiene fútbol entre líneas, personalidad para pedir la pelota y capacidad para marcar diferencias cerca del área. Míchel lo ha convertido en algo más que un buen futbolista. Y ahora podría perderlo más pronto que tarde.

El City Group ha sido una bendición para el Girona. Negarlo sería faltar a la verdad. Sin esa red internacional y sin esa capacidad para mover talento entre clubes y detectar oportunidades que de otro modo quedarían fuera del alcance de Montilivi, el equipo catalán lo tendría mucho más complicado temporada tras temporada.

¿Afectará a la decisión de Míchel?

Míchel ha podido trabajar con futbolistas que, en circunstancias normales, quizá nunca habrían vestido de rojiblanco. Pero esa bendición también puede acabar siendo su condena. Una auténtica arma de doble filo que puede acabar siendo la estocada final a su aventura en el club catalán.

Míchel lleva mucho desgaste encima. Cada verano se le han ido piezas capitales como Artem Dovbyk, Aleix García, el propio Savinho o Miguel Gutiérrez. Cada verano le ha dejado una cicatriz. Si en el Etihad ven en Ounahi al sustituto ideal de Bernardo Silva, el margen de maniobra del Girona será mínimo. El factor que impulsó el sueño europeo de Míchel y el Girona puede acabar empujando al entrenador hacia el final de su viaje gironí.