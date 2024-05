Savinho habla por primera vez de su futuro en Girona

Savinho ha explotado esta temporada como una de las grandes estrellas de un Girona que ha maravillado a Europa. Como era de esperar, el éxito de los de Míchel ha atraído las miradas de los grandes de Europa, y su futuro en Montilivi es una de las cuestiones que preocupa a la afición 'gironina', que teme quedarse sin su 'jugón' en el extremo izquierdo de cara a la próxima temporada, en la que debutarán en la Champions League.

Cedido por el Troyes, equipo francés que pertenece al City Group, el atacante de 20 años ha cerrado el curso con 11 goles y 10 asistencias en 41 partidos y ha demostrado ser un jugador especial, con un descaro y una habilidad para el uno contra uno extraordinaria, y que también asegura cifras. Junto a Artem Dovbyk, el brasileño ha sido una de las referencias ofensivas del equipo.

NOMINADO AL MEJOR SUB-23 DE LALIGA

Su desempeño le llevó a estar nominado a los premios de LaLiga en su estreno en la categoría de oro del fútbol español. Junto a Rodrygo, Take Kubo, Pau Cubarsí, Nico Williams, Yan Couto, Miguel Gutiérrrez, Javi Guerra, Johnny Cardoso o Lamine Yamal, que se llevó el premio al mejor jugador Sub-23, el extremo izquierdo fue uno de los finalistas. “Estoy muy feliz de estar aquí, en este evento maravilloso, nominado como mejor jugador Sub-23”, declaró el futbolista, orgulloso de ser reconocido como uno de los grandes talentos jóvenes de la competición.

Sin embargo, si algo preocupaba en Montilivi eran las pistas que podía dar sobre su futuro inmediato. Todo apunta a que fichará por el Manchester City de Pep Guardiola, que cuenta con dos extremos izquierdos naturales en su plantilla, Jérémy Doku y Jack Grealish. El hecho de que pertenezca al Troyes facilitaría mucho la operación. Por primera vez, habló de sus intenciones.

SUS PALABRAS

“La Liga no es una competición fácil, pero mi adaptación ha sido fantástica. Ahora ha terminado la temporada y me sentaré con el Girona y mi representante para saber si voy a poder jugar en el equipo durante la próxima temporada de Champions”, apuntó. No es ningún secreto que Savinho es feliz en Girona y no descarta seguir la campaña que viene a las órdenes de Míchel para jugar la competición reina.

Savinho celebra un gol con el Girona / EFE

Savinho es la sonrisa del equipo del madrileño, que le brinda la libertad suficiente para explotar todo su potencial. Sabe que es un jugador distinto, de aquellos que cuando tiene el balón transmite la sensación de que puede suceder cualquier cosa. “Sé que son palabras mayores, pero desde la irrupción de Vinicius creo que no he visto un talento en el uno contra uno tan desequilibrante como él", aseguró Míchel sobre él a principio de curso. ¿Será integrante de su equipo la temporada 2024-25?