¿Savinho y el Girona, solo un amor de verano?

La relación entre Savinho y el Girona ha sido cuanto menos intensa. Ya lo suelen decir. Los cedidos son como un amor de verano. Llegan, revolucionan el corazón de los aficionados, y después se van. Nadie sabe si para volver algún día de manera definitiva. Lo que está claro es que Savinho ha dejado su huella para siempre en Montilivi.

El Girona jugará la Champions League la temporada que viene de manera totalmente merecida y mucha 'culpa' de ello la tiene Savinho, la alegría del equipo de Míchel. La clave está en disfrutar con lo que uno hace, y bajo las órdenes del madrileño, el brasileño siempre ha dibujado una sonrisa en su rostro. Sin embargo, no se sabe si Savinho estará para disfrutar de esta experiencia única.

El exfutbolista del Troyes (City Group) llegó a un acuerdo en enero para fichar por el Manchester City este verano a cambio de unos 40 millones de libras. Una inversión que llegó tras una primera vuelta arrolladora en la que se destacó como uno de los mejores futbolistas de toda LaLiga. En total, ha firmado 11 goles y 10 asistencias en 41 duelos, disparando su valor de 5 millones de euros (cuando llegó al Girona) a 50 'kilos'.

COPA AMÉRICA Y PRETEMPORADA CON EL CITY

Por el momento, Savinho está centrado en la Copa América con Brasil, y a finales de julio se unirá a la pretemporada del Manchester City en Estados Unidos. Según información de 'The Athletic', el Girona confiaba en poder alargar su vínculo con el extremo una temporada más, pero cada vez lo ven menos probable. Pero eso no significa que vaya a formar parte del equipo dirigido por Pep Guardiola.

Savinho, durante la Copa América con Brasil / AP

La intención del City es asegurar el mejor desarrollo posible para el jugador de 20 años, por lo que los próximos pasos de Savinho podrían implicar otra cesión, pero según 'The Athletic', no con el Girona de Míchel. De quedarse en el Eithad, la competencia por un puesto en el once cada fin de semana es más que feroz.

UNA COMPETENCIA BRUTAL

A pierna natural, por donde jugaba en el Girona, tendría que pelear directamente con Jérémy Doku y Jack Grealish, aunque en la banda izquierda también han jugado Phil Foden o Julián Álvarez. A pierna cambiada, pelearía directamente con Bernardo Silva y el propio Phil Foden.

Savinho celebra un gol con el Girona / EFE

Savinho es un futbolista distinto, un perfil que se sale de la norma en un fútbol encorsetado y con poco margen para la creatividad. Necesita jugar, sumar experiencias y sentirse importante. Sin duda, elegir un buen lugar donde seguir creciendo será fundamental para su carrera. Girona fue un acierto total.