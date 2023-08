Santi Bueno ya entrena con el grupo

El central uruguayo no ha descansado durante el verano para intentar recortar los plazos de su recuperación Se espera que regrese este domingo ante el Getafe, pero no formando parte de la partida titular

Para Santi Bueno, las vacaciones han sido diferentes. Nada le hacía prever la tarde del 23 de mayo, en la visita a Balaídos, calculadora en mano para definir si los de Míchel entrarían o no en Europa. A principios de la segunda parte, el central, que no se queja nunca, se retiraba del campo con cara de pocos amigos. Todos los que lo conocían supieron que la cosa no pintaba bien, porque Bueno no finge. Pero tampoco se esperaban que la lesión fuera tan importante.

Un par de días más tarde, con las pruebas ya hechas, la resolución fue la siguiente: "Santiago Bueno sufre una lesión del tendón conjunto de la musculatura isquiosural izquierda. Tiempo de baja aproximada: 3 meses". El jugador uruguayo se despedía de los terrenos de juego antes de que la Liga se acabara, le decía adiós a la posibilidad de ir convocado con la selección en el debut de Marcelo Bielsa y también se olvidaba de tener días libres.

Tozudo, decidió que se recuperaría cuanto antes, sabiendo que se le había truncado la pretemporada y el inicio de campeonato. No ha fallado ningún día y se ha dedicado tanto a superar su lesión que, de hecho, por un pelo no revienta todos los plazos. No llegó a la jornada del debut, en San Sebastián, pero sí que estará a punto para el partido de domingo contra el Getafe, previsto para el día 20. Es decir, tres días menos de los tres meses fijados inicialmente.

No formará de inicio

Santi Bueno, que en la temporada de su estreno en la élite disputó 34 partidos siendo un fijo gracias a su buena capacidad de adaptación a la categoría, en un principio partirá desde el banquillo a pesar de que ya entrena con el grupo. Míchel repetirá el eje central, formado por David López, más contundente, y Daley Blind, debutante, solvente en la salida de pelota, pero que sufre en movimientos correctores, sobre todo con mucho campo para correr.

Ahora mismo, la nómina de centrales es bastante amplia, porque a los dos mencionados -polivalentes, porque también pueden actuar de pívots y, en el caso del neerlandés, de lateral izquierdo-, hay que añadir a Bueno, que no tardará a hacerse un hueco en once, Bernardo, Juanpe y Callens, que tiene la puerta abierta para una salida.